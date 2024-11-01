Los inmortales

Originalmente Kurt Russell fue escogido para dar vida al inmortal Connor MacLeod, pero después rechazó la oferta por consejo de su pareja Goldie Hawn. Se consideraron a otros actores, entre ellos Jeff Bridges, pero el papel pasó a Christopher Lambert. Mientras Mulcahy ojeaba una revista, vio una foto del actor como Tarzán en Greystoke: La leyenda de Tarzán, el rey de los monos (1984), y creyó que era perfecto para el papel