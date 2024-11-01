edición general
8 meneos
54 clics
Los inmortales

Los inmortales

Originalmente Kurt Russell fue escogido para dar vida al inmortal Connor MacLeod, pero después rechazó la oferta por consejo de su pareja Goldie Hawn. Se consideraron a otros actores, entre ellos Jeff Bridges, pero el papel pasó a Christopher Lambert. Mientras Mulcahy ojeaba una revista, vio una foto del actor como Tarzán en Greystoke: La leyenda de Tarzán, el rey de los monos (1984), y creyó que era perfecto para el papel

| etiquetas: los inmortales , highlander , lambert , mulcahy
6 2 1 K 133 Cine
10 comentarios
6 2 1 K 133 Cine
wildseven23 #2 wildseven23
Sólo puede quedar uno.

Peliculón.
1 K 35
Deckardio #1 Deckardio
Who wants to live foreveeeeer?
0 K 20
#7 Toponotomalasuerte
#1 gimme the prize y el coche. Escenaza.
1 K 29
Deckardio #6 Deckardio
#5 Entonces una bibliografía sobre Kafka tendría solo un libro.
0 K 20
Pacofrutos #8 Pacofrutos *
#6 En Menéame la segunda vez que alguien subiera la segunda noticia de la publicación de esa bibliografía de Kafka como noticia...SÍ, solo subiría una..."Solo puede quedar una"...¡Que casualidad! xD
0 K 18
Deckardio #9 Deckardio
#8 Hay muchos análisis de Kafka en portada, por suerte :-)
0 K 20
Pacofrutos #10 Pacofrutos *
#9 No si ya sé, y me parece bien. Pero sigue siendo dupe y portada de ayer.
www.meneame.net/story/inmortales-40-anos-despues-epico-fracaso-fantasi
"Solo puede quedar una".  media
0 K 18
Deckardio #4 Deckardio
#3 Es otro artículo. Una obra cultural tiene diversos análisis.
0 K 20
Pacofrutos #5 Pacofrutos *
#4 Y un obituario también, pero a veces el primero que se sube y hace portada sea menos interesante, pertinente y completo, pero así sucede a menudo. Nada más que he informado de dude y portada.
www.meneame.net/story/inmortales-40-anos-despues-epico-fracaso-fantasi
0 K 18

menéame