Los Inmortales: 40 años después, un épico fracaso de fantasía sigue siendo inmortal [ENG]

Los Inmortales: 40 años después, un épico fracaso de fantasía sigue siendo inmortal [ENG]

Hay películas que fracasan en taquilla y luego viven un renacer. El 7 de marzo de 1986 se estrenaba 'Los Inmortales'. Fracasó en taquilla,pero se convirtió en un clásico de culto inmortal. Podría haber tenido más tirón con Kurt Russell como Connor y se estrenó antes de que Sean Connery, Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, lograra su Oscar pero Los Inmortales resucitó casi de inmediato con un fuerte impacto cultural, incluso quienes no la han visto reconocerían la frase "solo puede quedar uno" o tararearían 'Princes of the universe' de Queen

antesdarle #1 antesdarle
La secuela es digna de borrarla de la faz de la tierra.
#3 cajadecartonmojada
#1 Las secuelas.
#4 mcfgdbbn3
#3: ¿Qué secuelas? Es como Matrix, solo hay una, todo lo demás es leyenda urbana.
#6 oscarcr80
#3 #4 La 3 es entretenida. Va en la línea de la 1.
#10 slump74 *
#1 #3 #6 #5 #8 Hay 3 versiones de los Inmortales 2.
elsantuariohighlander.blogspot.com/2010/03/renegade-version-edicion-es
Las otras dos son las versiones del director que al parecer arreglan la película y más o menos la dejan como tenía que haber sido.
He intentado conseguir la edición especial en castellano pero no he sido capaz, a ver si la reeditan por el aniversario...
josde #9 josde
El prota, Christopher Lambert es muy malo como actor
IkkiFenix #7 IkkiFenix
Fracaso en taquilla? Pero si fue una peli super famosa y con varias secuelas.
bigmat #5 bigmat
Una gran pelicula con gran argumento que podría haber tenido mejor futuro sino llega a ser por el desastroso camino que siguieron sus secuelas.
La serie no esta mal ya que, si recuerdo bien, se mantiene todo el argumentario sobre la película original inicial y que en todo momento ignora y evita cualquier cosa que procediera de sus secuelas.
#2 oscarcr80
Descubrí esta película por la serie que pasaban en Tele5 allá por los 90.
BlackDog #8 BlackDog
La primera es muy original, las secuelas la verdad no se si llegue a verlas o las borre de mi mente.
