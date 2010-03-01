Los Inmortales: 40 años después, un épico fracaso de fantasía sigue siendo inmortal [ENG]

Hay películas que fracasan en taquilla y luego viven un renacer. El 7 de marzo de 1986 se estrenaba 'Los Inmortales'. Fracasó en taquilla,pero se convirtió en un clásico de culto inmortal. Podría haber tenido más tirón con Kurt Russell como Connor y se estrenó antes de que Sean Connery, Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, lograra su Oscar pero Los Inmortales resucitó casi de inmediato con un fuerte impacto cultural, incluso quienes no la han visto reconocerían la frase "solo puede quedar uno" o tararearían 'Princes of the universe' de Queen