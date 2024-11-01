Los huevos no se lavan

La cáscara del huevo, esté limpia o sucia, puede contener microorganismos patógenos, como la Salmonella. Esta cáscara es porosa pero contiene una capa protectora, la cutícula, que protege el interior del huevo de cualquier contaminación. La cutícula está formada por glicoproteínas que cubren los poros, preservando el huevo de la contaminación de virus y bacterias. Si lavas el huevo puedes romper o eliminar la cutícula y la misma agua de lavado se puede introducir en el huevo a través de los poros de la cáscara arrastrando microorganismos.
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Pero vamos, desde que se casó conmigo, se ha vuelto vegana y ya no los consume.
Al menos, en casa.
En eso estará de acuerdo, supongo yo. Y los consumirá mas a menudo, pillín. Yo lo digo porque le rebatas eso de que se ha vuelto vegana... en casa
Entiendo que con el agua hirviendo ya da igual.
Respecto al lavado: Si no recuerdo mal, los huevos no se pueden lavar en origen por varios problemas.
Respecto a los tiempos: Hay trazabilidad de estas cosas, para eso se crearon. Trazabilidad del origen, fecha de puesta, y (al menos ahora) de la situación de las gallinas
– Papá, ¿me ayudas con la tarea de clase?
– Claro, díme.
– ¿Dónde está el Pirineo?
– Entre los huevos y el culo.
– ¿Y los Picos de Europa?
Este envío es una provocación. Hoy en cazadores de strikes...