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Los huevos no se lavan

Los huevos no se lavan

La cáscara del huevo, esté limpia o sucia, puede contener microorganismos patógenos, como la Salmonella. Esta cáscara es porosa pero contiene una capa protectora, la cutícula, que protege el interior del huevo de cualquier contaminación. La cutícula está formada por glicoproteínas que cubren los poros, preservando el huevo de la contaminación de virus y bacterias. Si lavas el huevo puedes romper o eliminar la cutícula y la misma agua de lavado se puede introducir en el huevo a través de los poros de la cáscara arrastrando microorganismos.

| etiquetas: huevos , lavar , no , cutícula , contaminación
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10 comentarios
2 1 1 K 27 cultura
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
No creo que mi mujer esté de acuerdo.

Pero vamos, desde que se casó conmigo, se ha vuelto vegana y ya no los consume.
Al menos, en casa.
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#4 tropezon *
#1 Hombre, lavar lo que se dice lavar... pero un agüilla de vez en cuando no viene mal para las ladillas :troll:

En eso estará de acuerdo, supongo yo. Y los consumirá mas a menudo, pillín. Yo lo digo porque le rebatas eso de que se ha vuelto vegana... en casa :-D
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insulabarataria #8 insulabarataria
#1 si se ha vuelto vegana, huevos no quiere comer, pero nabo sí que podrá.
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#5 T3rr0rz0n3 *
y cuando cueces huevos?
Entiendo que con el agua hirviendo ya da igual.
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vilgeits #3 vilgeits
Pero el nardo y la tierra de nadie sí, no seais guarros.
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dragoman #7 dragoman
Los huevos de supermercado están lavados y a menudo no sabes de dónde vienen, cuánto tiempo han estado almacenados, ni cómo fueron tratadas las gallinas.
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insulabarataria #9 insulabarataria
#7 creo que todo lo que dices es rotundamente falso.
Respecto al lavado: Si no recuerdo mal, los huevos no se pueden lavar en origen por varios problemas.
Respecto a los tiempos: Hay trazabilidad de estas cosas, para eso se crearon. Trazabilidad del origen, fecha de puesta, y (al menos ahora) de la situación de las gallinas
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Moderdonia #2 Moderdonia *
Cuidado con los malentendidos.

– Papá, ¿me ayudas con la tarea de clase?
– Claro, díme.
– ¿Dónde está el Pirineo?
– Entre los huevos y el culo.
– ¿Y los Picos de Europa?

Este envío es una provocación. Hoy en cazadores de strikes...
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dragoman #10 dragoman *
Yo tengo gallinas y puedo asegurarte que es imposible encontrar los huevos "impecables" completamente limpios como los que se encuentran en el super, por ende fueron lavados, con respecto a la trazabilidad, es tan dudosa como tu aseveración y casi imposible de comprobar, pero en su mayoría provienen de granjas industriales y suelen vivir en condiciones de alto estrés y hacinamiento, principalmente en jaulas en batería. Estas jaulas limitan gravemente sus movimientos naturales, causan problemas físicos como pérdida de plumas y debilidad ósea, y el entorno carece de luz solar, higiene adecuada.
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