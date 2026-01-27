Los crímenes de Israel  

Si os preguntan cuál es la nación que más ha sufrido la política criminal de Israel, parece que la respuesta es obvia: el pueblo palestino. No es tan evidente. Incluso ciñéndonos a lo que va de siglo XXI, Israel ha asesinado en otras partes a muchas más personas que en la propia Palestina. No siempre de forma directa, sino a través de sus sicarios. Es conocida la cita del general Wesley Clark, antiguo comandante supremo de la OTAN, refiriendo que tuvo acceso a un documento que detallaba el plan para que el ejército usamericano atacase 7 países.