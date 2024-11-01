Lockheed Martin presenta el LampreyMMAUV: «Las profundidades no lo sueltan». (Eng)

Hoy, Lockheed Martin (NYSE:LMT) presenta el Lamprey Multi-Mission Autonomous Undersea Vehicle (MMAUV), un innovador sumergible «plug-and-play» que proporciona a los combatientes estadounidenses y aliados una ventaja tecnológica y estratégica en el disputado ámbito marítimo actual. Construido para satisfacer las necesidades de la Marina de los Estados Unidos en materia de operaciones encubiertas, de acceso seguro y de denegación de acceso marítimo, el LampreyMMAUV puede llegar al teatro de operaciones con la batería completamente cargada.