Lockheed Martin presenta el LampreyMMAUV: «Las profundidades no lo sueltan». (Eng)

Hoy, Lockheed Martin (NYSE:LMT) presenta el Lamprey Multi-Mission Autonomous Undersea Vehicle (MMAUV), un innovador sumergible «plug-and-play» que proporciona a los combatientes estadounidenses y aliados una ventaja tecnológica y estratégica en el disputado ámbito marítimo actual. Construido para satisfacer las necesidades de la Marina de los Estados Unidos en materia de operaciones encubiertas, de acceso seguro y de denegación de acceso marítimo, el LampreyMMAUV puede llegar al teatro de operaciones con la batería completamente cargada.

| etiquetas: lockheed martín , lampreymmauv , misil , dron , submarino
3 comentarios
#3 Celsar
¡Qué bien vende la muerte el capitalismo!
Gry #2 Gry
Juguetes caros con utilidad limitada en una guerra.

Leí en algún lado que los ucranianos tenían drones submarinos capaces de pegarse a cargueros y petroleros rusos para explotar cuando recibieran la orden y apuesto a que cuestan 100 veces menos que estos.
#1 sliana
operaciones encubiertas, la especialidad de eeuu.
