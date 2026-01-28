Localizan vivo en Argelia tras doce días desaparecido al ocupante de un velero que salió de Gandia y se dirigía a Guardamar

El hombre, de 69 años y con escasos conocimientos de navegación, logró contactar con Emergencias 112 para pedir auxilio poco después de la última conversación con su mujer, el jueves día 15, en la que situaba su ubicación "en algún lugar cerca de Benidorm". En esa última comunicación, el hombre informó de que se había quedado a la deriva, y que la única manera de comunicarse era su teléfono móvil. Finalmente, ha sido un avión de Frontex el que ha localizado en aguas de Argelia, en buen estado de salud, al ocupante del velero.