Localizan vivo en Argelia tras doce días desaparecido al ocupante de un velero que salió de Gandia y se dirigía a Guardamar

El hombre, de 69 años y con escasos conocimientos de navegación, logró contactar con Emergencias 112 para pedir auxilio poco después de la última conversación con su mujer, el jueves día 15, en la que situaba su ubicación "en algún lugar cerca de Benidorm". En esa última comunicación, el hombre informó de que se había quedado a la deriva, y que la única manera de comunicarse era su teléfono móvil. Finalmente, ha sido un avión de Frontex el que ha localizado en aguas de Argelia, en buen estado de salud, al ocupante del velero.

A veces parece que ese Meditarraneo está lleno de buques mercantes, patrullas de guardacostas, armadas de países y hasta pateras llenas de africanos, y al final aquello está bastante solo. Te pierdes y no te encuentran en dos semanas.

De todas maneras no se que hacía este señor con semejante barco en pleno invierno si apenas tenía nociones de navegación marítima.
#3 soberao
#2 Un panel solar portátil le habría valido para cargar el móvil e intentar llamar.
#4 guillersk
Manolete, si no sabes torear navegar pa que te mete
woody_alien #5 woody_alien
70 tacos, con "escaso conocimiento del mar", avisos de tormentas espantosas durante todo enero ... y te vas con un cascarón de fibra a la aventura.

Poseidón ha convertido en lamprea a algunos por mucho menos que eso.
ayatolah #10 ayatolah
#9 Yo entiendo que echó el ancla para frenar el arrastre, a modo de ancla de capa, a sabiendas de que ya no le llegaba al fondo... quisiera pensar eso.

Eso si, la primera mañana ves por donde sale el sol, aunque sea pones media vela y tiras para el lado contrario, que estando en la zona de Benidorm llegas a la península si o si.
ElPerroDeLosCinco #6 ElPerroDeLosCinco
Mucha gente se cree que el GPS le va a llevar siempre por el mar, como si fueran por la Autopista A6 hacia Galicia. Luego falla el aparato o el barco se queda sin electricidad y a tomar por culo la navegación.
ayatolah #8 ayatolah
#6 Hablando de GPS, me da a mi que si y contacto con alguien para indicar un problema de ese tipo, lo primero que hago es enviar las coordenadas GPS o la situación vía la función que tiene whatsapp. Máxime si la persona puede ver en su móvil el indicador de lo que le queda de batería.
ElPerroDeLosCinco #9 ElPerroDeLosCinco
#8 El ancla también se debió quedar sin cobertura, porque pidió auxilio cerca de Benidorm y apareció en Argelia. xD
Vamos, que el tío es un gilipollas con mucho barco y poca cabeza.
#7 ctm2000j
por favor, que tenga que pagar las costas del rescate...
