Localizan vivo en Argelia tras doce días desaparecido al ocupante de un velero que salió de Gandia y se dirigía a Guardamar

El hombre, de 69 años y con escasos conocimientos de navegación, logró contactar con Emergencias 112 para pedir auxilio poco después de la última conversación con su mujer, el jueves día 15, en la que situaba su ubicación "en algún lugar cerca de Benidorm". En esa última comunicación, el hombre informó de que se había quedado a la deriva, y que la única manera de comunicarse era su teléfono móvil. Finalmente, ha sido un avión de Frontex el que ha localizado en aguas de Argelia, en buen estado de salud, al ocupante del velero.
De todas maneras no se que hacía este señor con semejante barco en pleno invierno si apenas tenía nociones de navegación marítima.
No me he podido aguantar.
torearnavegar pa que te mete
Poseidón ha convertido en lamprea a algunos por mucho menos que eso.
Eso si, la primera mañana ves por donde sale el sol, aunque sea pones media vela y tiras para el lado contrario, que estando en la zona de Benidorm llegas a la península si o si.
Vamos, que el tío es un gilipollas con mucho barco y poca cabeza.