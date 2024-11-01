edición general
Localizan en Sober a una madre y su hijo buscados en Alemania y que vivían en una furgoneta

La Guardia Civil ha confirmado la localización en el municipio lucense de Sober de una mujer alemana, de 28 años, y su hijo de tres, quienes figuraban con un señalamiento de búsqueda y localización activo desde Alemania. La madre ha asegurado que se marcharon de Alemania porque su marido la maltrataba física y piscológicamente. Las pesquisas se iniciaron en septiembre, por la presencia de una furgoneta estacionada durante varios días en una pista forestal de la parroquia de Bolmente, en Sober. El vehículo carecía de placas de matrícula y...

| etiquetas: sober , condiciones inhumanas , precaria , pista forestal , camuflaje
4 comentarios
#1 Tensk
eine beschützende Mutter
frg #3 frg
Hay que cambiar las placas de matrícula por otras de n modelo igual del país donde te escondas. Esa es la moraleja.
#2 Juantxi
Posiblemente está triste situación ha podido producirse por mala salud o desequilibrio mental de la madre, algo compatible con una situación de opresión y maltrato. Pero debe diagnosticarse e investigarse. Lo cier es que el menor deberá repatriarse a Alemania por medio de algún familiar que se haga cargo de él.
frg #4 frg
#2 ¿Algún familiar? Sopecho que tendrá padre además de madre.
