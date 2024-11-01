Localizan en Sober a una madre y su hijo buscados en Alemania y que vivían en una furgoneta

La Guardia Civil ha confirmado la localización en el municipio lucense de Sober de una mujer alemana, de 28 años, y su hijo de tres, quienes figuraban con un señalamiento de búsqueda y localización activo desde Alemania. La madre ha asegurado que se marcharon de Alemania porque su marido la maltrataba física y piscológicamente. Las pesquisas se iniciaron en septiembre, por la presencia de una furgoneta estacionada durante varios días en una pista forestal de la parroquia de Bolmente, en Sober. El vehículo carecía de placas de matrícula y...