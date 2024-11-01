edición general
3 meneos
91 clics
Las lluvias más fuertes comenzarán el domingo a esta hora en Andalucía, la Región de Murcia y Comunidad Valenciana

Las lluvias más fuertes comenzarán el domingo a esta hora en Andalucía, la Región de Murcia y Comunidad Valenciana  

Este fin de semana se acumularán cantidades notables en el este de la península por las lluvias que serán más fuertes el domingo.

| etiquetas: valencia , lluvia , andalucia , murcia
2 1 0 K 38 actualidad
4 comentarios
2 1 0 K 38 actualidad
Fedorito #1 Fedorito
¡Genocidio!
3 K 50
Pertinax #2 Pertinax
#1 ¡HOLOCAUSTOOOORRRRLLL!
2 K 44
DDJ #3 DDJ
¡Gentilicio!
0 K 8

menéame