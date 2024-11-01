edición general
9 meneos
10 clics
¿Qué es la «lluvia ácida» que se produce tras los bombardeos estadounidenses en Irán? Un científico atmosférico lo explica. [EN]

¿Qué es la «lluvia ácida» que se produce tras los bombardeos estadounidenses en Irán? Un científico atmosférico lo explica. [EN]

Como químico atmosférico e ingeniero químico que investiga la contaminación atmosférica, estos informes son muy preocupantes e indican mucho más que la simple lluvia ácida. Esta lluvia incluiría ácidos, pero también probablemente una gran cantidad de otros contaminantes que son perjudiciales para los seres humanos y el medio ambiente a corto y largo plazo. Puede que sea incluso peor de lo que transmite el término «lluvia ácida». En términos más generales, las densas nubes de humo tóxico que se ciernen sobre las zonas densamente pobladas de Irán

| etiquetas: lluvia ácida , bombardeos estadounidenses , irán , científico atmosférico
8 1 0 K 112 actualidad
5 comentarios
8 1 0 K 112 actualidad
#3 DenisseJoel
Es guerra química. Un crimen de lesa humanidad contra población civil. También están destruyendo desaladoras para que la gente no pueda beber ni lavarse, bombardeando colegios y cosas por el estilo.
3 K 69
#5 josiahallen
#3 La primera destrucción de una desaladora la hizo USA. Iran respondió con un comunicado diciendo que eso crea un precedente, y todo el mundo en la zona se acojonó, porque todos esos paises dependen de las desaladoras.

Tecnología española, que yo recuerde.
1 K 18
Gry #1 Gry
A los viejos no hace falta que nos lo explique, ya vimos lo que hacía la lluvia acida con los bosques y campos antes de que se controlasen las emisiones. :-P
0 K 15
riz #4 riz
this black rain indicates toxic pollutants such as hydrocarbons, ultrafine particles known as PM2.5, and carcinogenic compounds called polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) have made their way into the rain.

On top of this there would be a mix of other unknown chemicals, likely including heavy metals and inorganic compounds from the building materials and everything else caught up in the initial explosions and the ensuing fires.

The smoke from the

…   » ver todo el comentario
0 K 13
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Una perversión....
0 K 9

menéame