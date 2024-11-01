Los LLMs son un truco de confianza de 400 años [ENG]

Una estafa de confianza puede descomponerse en las siguientes tres fases: Primero, se construye la confianza. Entonces, se explotan las emociones. Finalmente, se crea un pretexto que requiere una acción urgente. De este modo, la víctima se ve presionada para tomar decisiones precipitadas, saltando rápidamente a la acción en contra de su mejor juicio. La explotación emocional puede ser positiva o negativa. El objetivo podría ser atraído por promesas de resultados que cumplan o superen sus esperanzas y sueños más salvajes.