edición general
4 meneos
7 clics
Llegó NODIO, el Observatorio de la desinformación y violencia simbólica - [ARGENTINA 2020]

Llegó NODIO, el Observatorio de la desinformación y violencia simbólica - [ARGENTINA 2020]

Se trabajará en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión. “Desde que se inició esta nueva etapa de la Defensoría del Público, a través de sus reclamos, integrantes de las audiencias nos expresaron su preocupación por la circulación de mensajes cargados de violencia y desinformación en redes sociales y en medios.

| etiquetas: nodio , hodio , argentina
3 1 0 K 10 Hemeroteca
5 comentarios
3 1 0 K 10 Hemeroteca
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Sin duda funcionó :troll:
2 K 27
DORO.C #5 DORO.C
Está todo inventado! :-P
1 K 19
Mauricio_Colmenero #4 Mauricio_Colmenero *
#2 NODIO en Argentina, 2020 ... con Alberto Fernandez, Kirchnerista.

LEY CONTRA ODIO, Venezuela 2017, con Maduro , Socialista.

HODIO en España 2026, con Pedro Sanchez, Socialista.



No se ... me parece raro.
3 K 39
ElBeaver #1 ElBeaver
copiando a MNM
1 K 15

menéame