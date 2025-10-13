·
15
meneos
15
clics
Llegan a Madrid los últimos cinco españoles de la flotilla retenidos en Israel, entre ellos, Reyes Rigo
La activista mallorquina se declaró culpable de dos delitos de agresión contra una funcionaria de prisiones y pagó una multa de unos 2.600 euros
|
etiquetas
:
madrid
,
israel
,
activistas
,
flotilla
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Spirito
*
Bienvenidos compatriotas, bienvenida Reyes Rigo, que muchos temíamos que podían dejarte allí por años.
Bienvenidos y mil gracias por dignificar España y a millones de españoles que estamos en contra del crimen, del genocio que se ha perpetrado sobre todo contra niños.
También le habéis dado dignidad a esos angelitos.
Gracias, gracias y gracias.
14
K
161
#2
Somozano
#1
Lo dice el que en 2022 aplaudía a Rusia. El que se burlaba de las bombas, los edificios destruidos, los desplazados y los niños secuestrados
Ahora va de Miss Cuenca
13
K
19
#3
pozz
#2
Es curioso como este y su chupipandi nunca dicen nada sobre Mariano Garcia Calatayud, el español que el estado terrorista de Rusia mantiene secuestrado desde hace mas de 3 años.
3
K
37
#5
Spirito
#2
Yo no me he reído jamás del drama para los ucranianos en la guerra provocada por EEUU con Rusia.
Me he reído y maldigo a Zelensky, un corrupto, y a EEUU por preferir la guerra.
2
K
24
#6
ddomingo
#5
Todos tienen la culpa de la guerra menos el que se pone a invadir a sus vecinos... Si es que....
4
K
45
#8
arreglenenlacemagico
#2
es el rollo que se tiran aqui algun vatnik van de que les importa la gente pero luego votan negativo noticias sobre ucrania , las niegan, siembran dudas etc... para ellos cada dia que se hable de palestina es un dia de respiro para no dejarse caer la careta mucho
3
K
24
#9
CerdoJusticiero
#2
Denunciado por bulo.
0
K
12
#12
Spirito
#2
Manipulando, que es gerundio.
0
K
9
#4
Pertinax
*
#1
Del autor de:
Lo de Bucha fueron los propios ucranianos, por cierto
www.meneame.net/story/rusia-acusa-ucrania-posponer-canje-prisioneros/c
De acuerdo con tu comentario hoy, vergüenza de tu parcialidad y tus bulos blanqueando a otros criminales.
4
K
47
#7
DenisseJoel
#4
Como aprovechan algunos para distraer la atención de la liberación de los rehenes españoles.
0
K
10
#10
Pertinax
*
#7
Si lo dices por mi, pinchas hueso. Yo me alegro y les apoyo en la distancia por su valiente denuncia del genocidio. Lo que estoy denunciando es una obvia doble moral.
0
K
13
#11
Spirito
*
#4
Fue incluso un grupo de la Guardia Civil especialistas forenses y los hicieron callar.
Cuando se difunda el informe, no solo de ellos, sino de más especialistas se sabrá que quien cometió esos crímenes de guerra en Bucha fueron los nacionalistas al mando de Zelensky... lo mismo que se sabrá que quien reventó los Nortstream's no fue Rusia, sino Inglaterra y EEUU.
0
K
9
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
