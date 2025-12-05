edición general
Llegan a Argentina los primeros seis cazas F-16 comprados a Dinamarca. ¿Para qué los quieren?

Llegan a Argentina los primeros seis cazas F-16 comprados a Dinamarca. ¿Para qué los quieren?  

[6 Dic 2025] Estaba pautado que la entrega de los F-16 se hiciera en forma escalonada: un primera aeronave de entrenamiento llegó en diciembre de 2024, y ahora es el turno de un primer lote de seis cazas que arribaron al Área Material Río Cuarto, una base aérea en Las Higueras, provincia de Córdoba. El país europeo está ahora en el proceso de reemplazarlos por los modernos F-35, también de Lockheed Martin, y además de la venta a Argentina ha enviado otros F-16 a Ucrania.

cocolisto #3 cocolisto
No le vale con la motosierra.Para acabar con su país le hace falta algo más contundente.
Gry #4 Gry
Para defenderse de Rusia?
#6 Horkid
¿Para defenderse de EEUU? A no! que son aliados, como Europa, que para cuando se ha dado cuenta esta invadida por EEUU, y que no son mas que un instrumento para atacar Rusia; y no pueden defender Groenlandia porque ya esta tomada por EEUU, con la unica base militar de la region!
#5 Pivorexico
Para los conciertos y videoclips de Milei , nadie puede negar que es mejor cantante que presidente .
#7 mcfgdbbn3 *
Para nada, porque como haya un conflicto se los van a desactivar remotamente mediante la Señal Satelital Indicada. xD
Heni #1 Heni *
Dudé si ponerlo en actualidad o en hemeroteca, es de hace 1 mes y tres días pero creo que sigue siendo de actualidad ya que junto a esta otra noticia de febrero de 2025:

Dinamarca entregó 12 de los 19 F-16 prometidos a Ucrania
www.aviacionline.com/dinamarca-entrego-12-de-los-19-f-16-prometidos-a-


Más de un alto mando en el ejército del aire danés tiene que estár dándose de cabezazos contra la pared.


Nota: Su flota total es de 43 F-16, 30 en servicio y 13 almacenados, y esperaban esta año empezar a recibir los primeros F-35
santim123 #2 santim123
Para invardir Chile
