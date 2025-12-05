Llegan a Argentina los primeros seis cazas F-16 comprados a Dinamarca. ¿Para qué los quieren?  

[6 Dic 2025] Estaba pautado que la entrega de los F-16 se hiciera en forma escalonada: un primera aeronave de entrenamiento llegó en diciembre de 2024, y ahora es el turno de un primer lote de seis cazas que arribaron al Área Material Río Cuarto, una base aérea en Las Higueras, provincia de Córdoba. El país europeo está ahora en el proceso de reemplazarlos por los modernos F-35, también de Lockheed Martin, y además de la venta a Argentina ha enviado otros F-16 a Ucrania.