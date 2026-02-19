Llamamiento a la unidad de acción contra la OTAN: 40 años en manos del imperialismo atlántico

La OTAN es el brazo armado de un capitalismo en crisis y de una potencia en decadencia como Estados Unidos. Los conflictos armados y guerras promovidas por esta alianza desde Yugoslavia a Siria, así como su complicidad en el genocidio palestino, han arrasado naciones enteras y se financian con nuestros impuestos a costa de recortes sociales a las clases trabajadoras. Mientras disparan el gasto militar en detrimento de los servicios públicos, la industria bélica aumenta su cuenta de resultados para beneficio de los grandes capitales de las élite