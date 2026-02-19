edición general
Llamamiento a la unidad de acción contra la OTAN: 40 años en manos del imperialismo atlántico

La OTAN es el brazo armado de un capitalismo en crisis y de una potencia en decadencia como Estados Unidos. Los conflictos armados y guerras promovidas por esta alianza desde Yugoslavia a Siria, así como su complicidad en el genocidio palestino, han arrasado naciones enteras y se financian con nuestros impuestos a costa de recortes sociales a las clases trabajadoras. Mientras disparan el gasto militar en detrimento de los servicios públicos, la industria bélica aumenta su cuenta de resultados para beneficio de los grandes capitales de las élite

Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
Los líderes europeos, fracasada su guerra encubierta de la OTAN contra Rusia en Ucrania, prosiguen en su escalada belicista hacia la confrontación abierta, jugando irresponsablemente con el riesgo de la aniquilación nuclear.

Anda a cagar
4
gelatti #2 gelatti
Vaya plan, cambiar imperialismo yankee por imperialismo ruso. Un plan sin fisuras.
2
azathothruna #3 azathothruna
#2 Dudo que el hijo de putin pueda
Ya esta hasta el cuello de deudas con los chinos
0
azathothruna #1 azathothruna
@suppiluliuma va a llamar a sus clones a votar negativo a esto
2
platypu #5 platypu
mimimimimimiimi
0

