La llamada entre Atocha y el Alvia tras el accidente: “Tengo sangre en la cabeza, voy a intentar hablar con el maquinista” (audio)

El puesto de mando intentó contactar con el conductor, que no contestó a la llamada y habló con una interventora

cosko
Esto ya empieza a ser escabroso y no informativo
kumo
#1 Depende, puede ayudar a aclarar la línea temporal de acontecimientos.
Leon_Bocanegra
#2 y para eso es necesario pasar esa información a toda la ciudadanía? O bastaria con que la tuvieran los que tienen que investigar los hechos?
kumo
#5 Y entonces la queja sería la falta de transparencia en la investigación, no? :roll:

Es inevitable que todo esto se conozca antes o después (ahora mismo no hay un secreto de sumario ni nada parecido). Y si algo te parece morboso o innecesario (totalmente lícito, por cierto) con pasar de ello vale. Los medios no van a dejar de publicar estas cosas cuando puedan hacerlo.
Leon_Bocanegra
#6 Y entonces la queja sería la falta de transparencia en la investigación, no?


No, esa sería tu queja. Yo no me voy a quejar de falta de una información que no me sirve para nada.
kumo
#7 No sabes que no te sirve para nada, porque no la conoces ;)
Leon_Bocanegra
#11 eso es irrelevante. Si cuando la conozca no me va a servir de nada, no la necesito.
kumo
#13 Llámalo la información de Schrodinger, pero como no ves el futuro, no sabes su relevancia. Si la conoces y no te sirve, la descartas y a otra cosa. Si no la conoces, no sabes si te sirve o no. Por otro lado, esa la necesidad la defines tú y sólo para ti.

Yo prefiero que dentro de lo posible se tenga toda la información y luego descartar yo lo que no me es necesario, interesante y/o útil.
Leon_Bocanegra
#17 no, no puedo llamarla información de Schrodinger. La llamaría en todo caso, el morbo de Schrodinger.


Yo prefiero que dentro de lo posible se tenga toda la información y luego descartar yo lo que no me es necesario, interesante y/o útil

Y para eso están los periodistas y los medios de comunicación, para dar la información que el pueblo tiene que saber, y descartar la que no sea necesaria ni útil. No necesitamos medios de comunicación que nos den morbo disfrazado de información con el único fin de ganar más dinero.
kumo
#18 Y para eso están los periodistas y los medios de comunicación, para dar la información que el pueblo tiene que saber

Difiero. Especialmente con muchos de nuestros periodistas y medios de información. Es una afirmación bastante peligrosa, de hecho. Además es útil tener diferentes aproximaciones a un tema para poder formarte ideas más amplias sobre el mismo y sobre cómo se presenta y quien lo presenta.

Te estás acercando peligrosamente al Patxilopismo "Para qué quieres saber eso? Jajaja!"

Insisto, deja que yo decida que es lo que me sirve y lo que no. Que las tutelas de algunos ya me las conozco.
cosko
#2 No han titulado "Nuevas comunicaciones a las 19:46 aclaran la linea temporal". Han titulado "Tengo sangre en la cabeza"
Chappie
#1 crees que es información facha?
ldoes
#4 Le sirve a gente como #3, que ya ha perdido el culo en politizarlo y cree de, alguna manera, que el audio refuerza su teoría de que todo es culpa de Óscar Puente y del PSOE.

No me preguntes cómo porque para mí es un misterio.
cosko
#3 No, creo que es información escabrosa.
Si tuviera relevancia no titularían "Tengo sangre en la cabeza"
Si ves que en llamar escabroso a algo es "facha" o "rojo", creo que lo deberías revisar.
Olarcos
#1 Coincido contigo. ¿De qué nos sirve escuchar estas cosas? ¿Qué utilidad tiene? Es simple morbo.
mecheroconluz
#1 ¿Empieza? Lo es desde primera hora.
Alves
Aunque creo que este audio no ayuda realmente ni siquiera a los que realicen la investigación, no opino lo mismo de otras informaciones. El comite tiene un año para dar a conocer el informe con las que considere causas de este accidente, y ya se lo que pasó con los informes sobre el apagón. ¿ha dimitido algun politico? ¿se ha impuesto una sanción bestial a alguna empresa responsable?

Ahora mismo paras a las 10 primeras personas que pasen delante de ti y les preguntas quien fue el responsable del apagon según las investigaciones realizadas y 8 te dicen que no tienen ni puta idea. El noveno te preguntará ¿que apagón? y el décimo te dirá que fue Franco que no hizo todos los pantanos que tenía programada la republica.
tobruk1234
#9 Depende a que 10 personas preguntes seguramente te diran que españa esta en africa, asi que eso no me vale. El audio puede ayudar a la investigacion para tener una idea de lo sucedido, a la poblacion en general saber que la interventora esta sangrando de la cabeza es morboso y el periodista deberia estar colgado de los h.. por añadir esa informacion a la noticia, pero claro ahora la falta de vergüenza moral y empatia con la victima es lo que prima en el periodismo.
Alves
#14 Aquí todos nos conocemos y he exagerado, pero si afirmo que tras el informe los que contesten que la responsabilidad fue del gobierno, votaron derecha y tenían esa misma idea el día despues del apagon y los que te digan que los informes responsabilizan a las empresas privadas votan izquierda y tenían esa misma idea el día después del mismo. Pero la pregunta sigue en pie: Ha dimitido alguien? se ha impuesto una multa de cagarse por las patas a alguna empresa?. No, el unico que pagara algo seremos nosotros encareciendo el recibo de la luz. Esto es Afri..., digo España
