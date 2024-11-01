La lista de espera para mamografías se incrementa un 70% desde la pandemia en la Comunidad de Madrid

Victoria Rodrigo tiene cáncer de mama desde hace seis años. Es integrante de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico. Explica que las implicaciones de que se tarde más de un mes en acceder a una mamografía es que el tumor se extienda por todo el cuerpo y pueda llegar a la metástasis. “Si se pilla a tiempo, un cáncer de mama tiene un 90% de curación”, explica. Según un análisis de datos realizado por El Salto, a través de las cifras que ofrece la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular),