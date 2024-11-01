edición general
La lista de espera para mamografías se incrementa un 70% desde la pandemia en la Comunidad de Madrid

Victoria Rodrigo tiene cáncer de mama desde hace seis años. Es integrante de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico. Explica que las implicaciones de que se tarde más de un mes en acceder a una mamografía es que el tumor se extienda por todo el cuerpo y pueda llegar a la metástasis. “Si se pilla a tiempo, un cáncer de mama tiene un 90% de curación”, explica. Según un análisis de datos realizado por El Salto, a través de las cifras que ofrece la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular),

6 comentarios
Mixtape96 #2 Mixtape96
Así mataba, así, así
Así mataba, así, así.
Así mataba, así, así...
Así mataba que yo la vi.
3 K 46
reivaj01 #5 reivaj01
En Madriz la sanidad funciona perfectamente y el otro día se demostró.
Llevaba 2 días con la resaca de la fiesta de OKDiario y al sentirse "ligeramente indispuesta", según sus propias palabras, la vino a recoger una ambulancia. Eso si que es un servicio de calidad.
3 K 39
siriob #6 siriob
#5 Directa al hospital Zendal, seguro .:-(
0 K 6
Magog #1 Magog
Votar a PP-VOX mata
2 K 35
radon2 #3 radon2
Pero mientras esperan se pueden tomar una cañita en libertaz.
0 K 11
Andreham #4 Andreham
Blablabla ayuseame

Blablabla y en otras comunidades qué

Blablabla el estado caca
0 K 8

