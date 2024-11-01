Linux llega a la PlayStation 5: la consola de Sony se convierte en un PC de escritorio

La PlayStation 5 ha dejado de ser exclusivamente una máquina de juego. Andy Nguyen, investigador de seguridad conocido en la escena homebrew como TheOfficialFloW, acaba de publicar de forma abierta el proyecto PS5-Linux: un cargador que permite instalar y ejecutar una distribución completa de Linux sobre el hardware de la consola de Sony. Lo que hasta hace poco era una demostración técnica reservada a un reducido grupo de desarrolladores, ahora está disponible en GitHub para que cualquier usuario con el hardware y el firmware compatibles pueda