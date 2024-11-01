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Linux llega a la PlayStation 5: la consola de Sony se convierte en un PC de escritorio

Linux llega a la PlayStation 5: la consola de Sony se convierte en un PC de escritorio

La PlayStation 5 ha dejado de ser exclusivamente una máquina de juego. Andy Nguyen, investigador de seguridad conocido en la escena homebrew como TheOfficialFloW, acaba de publicar de forma abierta el proyecto PS5-Linux: un cargador que permite instalar y ejecutar una distribución completa de Linux sobre el hardware de la consola de Sony. Lo que hasta hace poco era una demostración técnica reservada a un reducido grupo de desarrolladores, ahora está disponible en GitHub para que cualquier usuario con el hardware y el firmware compatibles pueda

| etiquetas: linux , ps5 , consola , convertida , pc , escritorio
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12 comentarios
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Fedorito #1 Fedorito
Está claro que este es el año de Linux en las consolas.
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taSanás #2 taSanás
#1 y algunas están en el escritorio!
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TipejoGuti #5 TipejoGuti
#1 De linux, así en general... por tema de seguridad y protección la migración en las administraciones públicas ya ha comenzado y eso es un cambio de paradigma brutal.
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#10 hackerman
#1 comentario del diadía, grande
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josde #3 josde
No todas las PS5 valen tiene que ser las Phat y con sus firmware muy específicas, desde la 3.00 hasta la 4.51.
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taSanás #4 taSanás
#3 ya estamos con las cosillas de linux y los drivers :-D
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josde #6 josde
#4 Has leído toda la noticia. xD
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taSanás #7 taSanás
#6 por quién me tomas?
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josde #8 josde
#7 Tu sabrás quien eres.
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taSanás #9 taSanás
#8 yo sé quién soy, pero me pregunto por quien me tomas tú.
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#11 hackerman
#9 Íñigo Montoya
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taSanás #12 taSanás
#11 mala rima
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menéame