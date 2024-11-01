·
10
meneos
22
clics
Lindsey Graham critica a Israel por atacar instalaciones petroleras iraníes (EN)
El senador republicano afirma que la economía petrolera es «esencial» y que Estados Unidos ganará «muchísimo dinero» cuando caiga la República Islámica.
|
etiquetas
:
graham
,
sionismo
,
israel
,
petróleo
,
irán
8
2
0
K
145
actualidad
8 comentarios
#2
Sergio_ftv
Traducción:
"Estados Unidos ganará "muchísimo dinero" ---> "estados unidos saqueará y robará todo lo que pueda para seguir siendo el delincuente del mundo y recibir medallas de personajillos como ida, a la que seguro nadie conoce por aquellos lares"
6
K
96
#1
Tkachenko
Como ha debido ser el tema para que este degenerado sionazi haya osado criticar a los que le untan
2
K
45
#4
pitercio
*
Creo que el pavo no entiende que para Irán es una guerra existencial, que es montañoso y tres veces el tamaño de Afganistán y que en general prefieren morir a ser subyugados por una potencia extranjera. Y no es de ahora, sino de los últimos miles de años.
La potencia destructiva de Estados Unidos, Israel y todos los que se van apuntando es enorme, pero si tengo que apostar por el final del ataque, estará desencadenado por la rendición de Israel, cuando ya no puedan más o no cuenten con suficientes medios norteamericanos. No van a pillar mayormente los recursos de Irán, antes los destruyen los propios iraníes, pero antes incluso todos los de alrededor.
1
K
38
#5
rogerius
#4
El pavo no pilla ni de dónde sopla el viento.
1
K
38
#6
YoSoyTuPadre
*
"Cabrones, que ese petróleo lo queremos nosotros"
...Añadió
Mucha pena veo por ver arder petróleo y poca por
ver arder niños/as
1
K
29
#8
josde
Israel les esta jodiendo el negocio que pensaban hacer a sus aliados asesinos de EEUU.
0
K
19
#3
kumo
"- Chavales que os estáis viniendo arriba y medis!"
0
K
9
#7
veratus_62d669b4227f8
Les da igual todo, el territorio de Iran no es el objetivo . Se trata de tener acceso a los pozos y a los puertos en el resto dejaran unas cuantas facciones luchando entre ellos en una guerra civil y a correr, no seria la primera vez ni será la última. Les ha jodido la destruccion de la refineria porque les va a retrasar el expolio, tendrán que reconstruirlo todo. Yo que los Iranies no dejaba titere con cabeza, si entran a tomar por culo todo, pozos, refinerias, oleoductos, todo . Que lo reconstruyan ellos y el hijo del Sha con su dinero ya que son los que van a disfrutar del robo.Que ganas de que se lleven una buena hostia en la cara en una de estas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
