edición general
10 meneos
22 clics
Lindsey Graham critica a Israel por atacar instalaciones petroleras iraníes (EN)

Lindsey Graham critica a Israel por atacar instalaciones petroleras iraníes (EN)

El senador republicano afirma que la economía petrolera es «esencial» y que Estados Unidos ganará «muchísimo dinero» cuando caiga la República Islámica.

| etiquetas: graham , sionismo , israel , petróleo , irán
8 2 0 K 145 actualidad
8 comentarios
8 2 0 K 145 actualidad
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Traducción:

"Estados Unidos ganará "muchísimo dinero" ---> "estados unidos saqueará y robará todo lo que pueda para seguir siendo el delincuente del mundo y recibir medallas de personajillos como ida, a la que seguro nadie conoce por aquellos lares"
6 K 96
Tkachenko #1 Tkachenko
Como ha debido ser el tema para que este degenerado sionazi haya osado criticar a los que le untan
2 K 45
pitercio #4 pitercio *
Creo que el pavo no entiende que para Irán es una guerra existencial, que es montañoso y tres veces el tamaño de Afganistán y que en general prefieren morir a ser subyugados por una potencia extranjera. Y no es de ahora, sino de los últimos miles de años.
La potencia destructiva de Estados Unidos, Israel y todos los que se van apuntando es enorme, pero si tengo que apostar por el final del ataque, estará desencadenado por la rendición de Israel, cuando ya no puedan más o no cuenten con suficientes medios norteamericanos. No van a pillar mayormente los recursos de Irán, antes los destruyen los propios iraníes, pero antes incluso todos los de alrededor.
1 K 38
rogerius #5 rogerius
#4 El pavo no pilla ni de dónde sopla el viento. :-D
1 K 38
YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre *
"Cabrones, que ese petróleo lo queremos nosotros" ...Añadió


Mucha pena veo por ver arder petróleo y poca por ver arder niños/as
1 K 29
josde #8 josde
Israel les esta jodiendo el negocio que pensaban hacer a sus aliados asesinos de EEUU.
0 K 19
kumo #3 kumo
"- Chavales que os estáis viniendo arriba y medis!"
0 K 9
#7 veratus_62d669b4227f8
Les da igual todo, el territorio de Iran no es el objetivo . Se trata de tener acceso a los pozos y a los puertos en el resto dejaran unas cuantas facciones luchando entre ellos en una guerra civil y a correr, no seria la primera vez ni será la última. Les ha jodido la destruccion de la refineria porque les va a retrasar el expolio, tendrán que reconstruirlo todo. Yo que los Iranies no dejaba titere con cabeza, si entran a tomar por culo todo, pozos, refinerias, oleoductos, todo . Que lo reconstruyan ellos y el hijo del Sha con su dinero ya que son los que van a disfrutar del robo.Que ganas de que se lleven una buena hostia en la cara en una de estas.
0 K 7

menéame