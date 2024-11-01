edición general
Los límites de las subidas del salario mínimo

El verdadero debate no debería ser cómo adaptar el salario mínimo a las debilidades de cada región, sino cómo transformar las condiciones económicas que hacen que algunas regiones solo puedan sobrevivir pagando salarios bajos. Falta una política de vivienda que frene la sangría del alquiler y la compra, y una política industrial para las regiones más rezagadas

Barney_77 #5 Barney_77
#3 Solo he entendido diatribas estúpidas justificando no se que. ¿Cuándo fuel la puta ultima huelga general? Los sindicatos son unos putos vendidos y las movilizaciones que hacen son únicamente con motivación política. Si no gobierna la derecha no hacen una puta mierda.
Barney_77 #1 Barney_77
Los salarios se ganan con movilizaciones, huelgas y lucha. ¿Desde cuando no hay una huelga en España de verdad?
JohnnyQuest #3 JohnnyQuest
#1 Las huelgas las hace una clase social, las clases sociales están determinadas por las condiciones materiales. En todas las regiones del estado no se dan las mismas, ya que el propio hecho de que los trabajadores estén incrustados en un modelo de bajos precios y alto paro y competencia hace va en contra determinadas que las huelgas sean fructuosas. Huelgas si, juzgar desde el púlpito menos.
Format_C #2 Format_C *
La norma sería solo poder pagar un tercio de tu salario. Con esa norma obligas o a bajar el alquiler o a subir el salario.

Existe en paises como Francia y funciona desde Napoleón.


Sin demanda por la imposibilidad legal los grandes tenedores dejan de ingresar, bajan los alquileres o incluso venden bajo, todo el mercado se regula, y donde no lo hace deja de haber mano de obra barata.
Barney_77 #4 Barney_77
#2 Por eso París en un lugar super barato para vivir... Lo que implica esa norma, es que si no ganas lo suficiente te vas a buscar piso mas lejos
#6 Cuchifrito
#2 No te suenan de nada los pagos en B ¿no?
Javi_Pina #7 Javi_Pina
Lo que no tiene sentido que suban el salario mínimo y no suban los otros salarios la misma cantidad (ya no digo linealmente). Lo que provocas es que cada vez haya menos diferencia de sueldo entre los cargos con responsabilidad y los que no. Desincentivando la "mejora" y el escalar dentro de la empresa.
