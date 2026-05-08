Lidl revienta el mercado solar con esta batería doméstica de 2,24 kWh por solo 299 euros

Lidl (en Alemania) ha lanzado una batería doméstica para instalaciones solares de balcón a un precio de derribo; ofrece 2,24 kWh de capacidad y una instalación muy sencilla; una propuesta que podría acelerar todavía más el auge del autoconsumo barato en Europa. La propuesta incluye una garantía de 10 años. Hace apenas dos o tres años, conseguir una batería doméstica con más de 2 kWh por menos de 500 euros era prácticamente impensable. Ahora empieza a convertirse en una realidad.