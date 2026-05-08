edición general
7 meneos
123 clics
Lidl revienta el mercado solar con esta batería doméstica de 2,24 kWh por solo 299 euros

Lidl revienta el mercado solar con esta batería doméstica de 2,24 kWh por solo 299 euros

Lidl (en Alemania) ha lanzado una batería doméstica para instalaciones solares de balcón a un precio de derribo; ofrece 2,24 kWh de capacidad y una instalación muy sencilla; una propuesta que podría acelerar todavía más el auge del autoconsumo barato en Europa. La propuesta incluye una garantía de 10 años. Hace apenas dos o tres años, conseguir una batería doméstica con más de 2 kWh por menos de 500 euros era prácticamente impensable. Ahora empieza a convertirse en una realidad.

| etiquetas: lidl , batería doméstica , solar , balcón , lfp
6 1 0 K 71 tecnología
3 comentarios
6 1 0 K 71 tecnología
elgranpilaf #2 elgranpilaf *
Con un par de placas de esas que % de factura eléctrica te puede ahorrar?
0 K 11
Benzo #3 Benzo
#2 Pues el % dependerá de tu consumo eléctrico. :-P
0 K 11
heffeque #1 heffeque *
Es que casi sale a cuenta hasta sin placas solares, que estos días estamos teniendo 4 o 5 céntimos de 14:00 a 18 :00 los días de diario, y ese mismo precio muchas más horas los fines de semana.

A ver si las traen a España y más gente se anima a poner placas en sus balcones (donde se pueda, que en España es más complicado por el componente visual).
0 K 9

menéame