Líderes de la UE contaminados con PFAS “sustancias químicas permanentes”(inglés)

El Ministerio de Medio Ambiente e Igualdad de Género de Dinamarca, junto con la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB) y la compañía ecológica ChemSec, invitó este verano a ministros europeos a hacerse un análisis de sangre para detectar sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), conocidas comúnmente como 'químicos eternos'. Los resultados, publicados el martes, demuestran que todos los altos cargos políticos están contaminados.

PFAS nocivas en la sangre de 24 líderes de la UE de 19 países, lo que confirma que nadie es inmun