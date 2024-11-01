Líderes de la UE contaminados con PFAS “sustancias químicas permanentes”(inglés)

El Ministerio de Medio Ambiente e Igualdad de Género de Dinamarca, junto con la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB) y la compañía ecológica ChemSec, invitó este verano a ministros europeos a hacerse un análisis de sangre para detectar sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), conocidas comúnmente como 'químicos eternos'. Los resultados, publicados el martes, demuestran que todos los altos cargos políticos están contaminados.
PFAS nocivas en la sangre de 24 líderes de la UE de 19 países, lo que confirma que nadie es inmun
"6 de los PFAS detectados (PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA, PFDA y PFUnDA) ya están regulados en Europa – ya sea bajo el Reglamento de COP de la UE o bajo el Reglamento REACH [3] – subrayando su impacto duradero y su continua amenaza a la salud humana y al medio ambiente.
Dirigido por el Ministerio danés de Medio Ambiente e Igualdad de Género, junto con el Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB) y ChemSec, Esta audaz iniciativa expone la contaminación generalizada de PFAS y se espera que anime a los líderes de la UE a responder rápidamente a la creciente urgencia de esta crisis de contaminación.
“El costo humano y económico de la inacción en torno a la contaminación por PFAS ya es asombroso y crece día a día. Los tomadores de decisiones deben cerrar urgentemente el grifo, responsabilizar a los contaminadores y detener este ciclo de daño. La gente necesita volver a tener confianza en el agua que bebe y en los alimentos que come.” Dijo Patrick ten Brink, Secretario General de la Oficina Europea de Medio Ambiente
Se detectaron entre tres y ocho sustancias químicas PFAS –de las 13 analizadas– en la sangre de todos los funcionarios de la UE analizados, siendo el PFOS (que fue regulado en 2008) el que mostró las concentraciones más altas (hasta 17,19 ng/ml) [4]. La mitad de los individuos examinados tenían niveles de PFAS que excedían el valor de referencia basado en la salud de HBM4EU de 6,9 ng/ml para la exposición combinada a PFOA, PFNA, PFHxS y PFOS. Todas las personas examinadas tienen un nivel total de exposición a PFAS superior a 2 ng/ml, nivel más allá del cual las Academias Nacionales de EE. UU. recomiendan un seguimiento médico específico [5].
Pero también hay motivos para tener esperanza. Un líder de la UE que había analizado su sangre previamente mostró una decadencia en los niveles de PFAS, lo que refleja las tendencias observadas entre la población europea en cuanto a PFAS restringidos [6].
“Estos resultados demuestran dos cosas: la contaminación por PFAS no perdona a nadie y la regulación funciona” dijo Anne-Sofie Bäckar, directora ejecutiva de ChemSec. “Donde existen prohibiciones, los niveles están empezando a caer – evidencia clara de que leyes estrictas protegen a las personas. Ahora necesitamos que los líderes de la UE terminen el trabajo con una prohibición universal de todos los PFAS –no sólo de los productos de consumo– antes de que otra generación pague el precio del retraso de la industria”
