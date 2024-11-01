edición general
9 meneos
9 clics
El líder de los talibán paquistaníes ordena el comienzo de una campaña de atentados

El líder de los talibán paquistaníes ordena el comienzo de una campaña de atentados

El líder de los talibán paquistaníes, Nur Wali Mehsud, ha anunciado este viernes el comienzo de una campaña de atentados dentro del país en "defensa del Emirato Islámico de Afganistán", el nombre oficial del régimen fundamentalista talibán, en un nuevo recrudecimiento de las hostilidades que han estallado este viernes con el Ejército paquistaní. "Emitimos una orden especial a todos los muyahidines presentes en las líneas del frente para llevar a cabo feroces ataques en todo Pakistán en respuesta al reciente bombardeo de Afganistán por parte de

| etiquetas: taliban , afganistan , pakistan , guerra , atentado
7 2 0 K 85 actualidad
5 comentarios
7 2 0 K 85 actualidad
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Pakistán ha tenido mano blanda y estado mirando para otro lado con el movimiento talibán como si a ellos no les afectara.

Ahora van a empezar a pagar las consecuencias del buenísimo.
1 K 23
antesdarle #2 antesdarle
Poco se habla de estos dos, como se pongan en serio, van a dejar un páramo en la frontera
0 K 10
#4 Kuruñes3.0 *
#2 Si los afganos son unos muertos de hambre. Le hacen el caldo gordo a USrael por cacahuetes, ahora mismo.
Palmaran unos cuantos follacabras y tendrán al paki entretenido que no dan para mas.
Y de bola extra, el indio contento y callado como zorrita mientras al aliado iranio le dejan el culo como pandero.
0 K 7
#1 Kuruñes3.0
Que oportuno. Cualquiera diría que son amigos del USrael.
0 K 7
#3 Toponotomalasuerte
#1 son quienes los aupan al poder, les pagan las armas y los financian.
0 K 11

menéame