El líder de los talibán paquistaníes ordena el comienzo de una campaña de atentados

El líder de los talibán paquistaníes, Nur Wali Mehsud, ha anunciado este viernes el comienzo de una campaña de atentados dentro del país en "defensa del Emirato Islámico de Afganistán", el nombre oficial del régimen fundamentalista talibán, en un nuevo recrudecimiento de las hostilidades que han estallado este viernes con el Ejército paquistaní. "Emitimos una orden especial a todos los muyahidines presentes en las líneas del frente para llevar a cabo feroces ataques en todo Pakistán en respuesta al reciente bombardeo de Afganistán por parte de