Líder del PRI pide a EEUU declarar «terrorista» a Morena evocando la ilegalización de Batasuna

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, ha solicitado a los departamentos de Estado, Justicia y Tesoro de Estados Unidos que declaren a Morena como «organización terrorista». Alega como argumento la inclusión en 2003 de Batasuna en la lista de «organizaciones terroristas» elaborada por Washington.
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Porque la prensa controlada por la derecha nunca va a querer sacar estas cosas a la luz. Por eso hace falta prensa de izquierdas.
Y los colegas de trumpo son obedientes y siguen el modelo dado al pie de la letra.
Aquí nuestro"salvador" box está en los mismos
PS: La gaviota madrileña va a su "Mejico" y les deja el memorándum básico del PP --> xxxx es ETA
Y menudos cipayos los del PRI lamiendo las botas a los gringos que invadieron y robaron un buen trozo de territorio a México.
Habría que declarar al PRI y al Pepé como partido y al ayusismo como movimiento non grati
Y una cosa lleva a la otra, y ya ves, que ilegalicen el partido de gobierno de Méjico ... ¿Somos el culo del mundo cuando gobierna la derecha o no?, las cagadas llegan lejos, todavía hoy huele esa mierda.