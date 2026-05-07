edición general
13 meneos
22 clics
Líder del PRI pide a EEUU declarar «terrorista» a Morena evocando la ilegalización de Batasuna

Líder del PRI pide a EEUU declarar «terrorista» a Morena evocando la ilegalización de Batasuna

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, ha solicitado a los departamentos de Estado, Justicia y Tesoro de Estados Unidos que declaren a Morena como «organización terrorista». Alega como argumento la inclusión en 2003 de Batasuna en la lista de «organizaciones terroristas» elaborada por Washington.

| etiquetas: pri , terrorista , morena , batasuna
11 2 0 K 209 actualidad
14 comentarios
11 2 0 K 209 actualidad
Comentarios destacados:      
Mltfrtk #1 Mltfrtk
Morena, Movimiento de Regeneración Nacional es el partido en el que milita la presidenta de México. Pretenden declarar terrorista al gobierno de Claudia Sheinbaum por la cara :palm:
4 K 57
calde #5 calde *
#1 Es que algo tienen que hacer, como en Honduras, Argentina, ... como en España... si no cómo va a ganar las elecciones la derecha? Sin mentiras?? Sin manipulaciones?? Estáis locos o qué!!! :ffu:
4 K 51
calde #12 calde *
#5 rel: exclusiva de canal red sobre la trama de honduras

youtu.be/--33PHJsMpE?is=tPujdS2G98TAscSB

Porque la prensa controlada por la derecha nunca va a querer sacar estas cosas a la luz. Por eso hace falta prensa de izquierdas.
1 K 17
Kasterot #7 Kasterot *
#1 estos modelos se extrapolan desde USA.
Y los colegas de trumpo son obedientes y siguen el modelo dado al pie de la letra.
Aquí nuestro"salvador" box está en los mismos
1 K 28
#11 Toponotomalasuerte
#1 el pri es la misma ridiculez que Trump, bolsonaro, el PP y vox. La derecha ida de olla y podrida de corrupción que intenta expoliar el poco tiempo que queda a costa de hablar para retrasados mentales.y lo triste es que les funciona... Mira milei, Trump, Ayuso, bolsonaro.... Y los meapilas les votan.
2 K 29
Yoryo #2 Yoryo
Que lejos llegan las cagadas patrias del "todo es ETA" :-D

PS: La gaviota madrileña va a su "Mejico" y les deja el memorándum básico del PP --> xxxx es ETA
4 K 53
vicus. #8 vicus.
Y cuando el Trumpeta se vaya, que le falta poco, declaramos terrorista al PRI. Ya así hasta que no quede nadie.
0 K 19
#3 Pitchford
Moreno contra morena. Esto huele a violencia de género.
0 K 18
XtrMnIO #14 XtrMnIO
Los partidos antidemócratas como el PRI no deberían de participar de la democracia, ya que no creen en ella.

Y menudos cipayos los del PRI lamiendo las botas a los gringos que invadieron y robaron un buen trozo de territorio a México.
0 K 13
Asimismov #6 Asimismov
Esto nos da una idea de cómo son las derechas iberoamericanas.

Habría que declarar al PRI y al Pepé como partido y al ayusismo como movimiento non grati
0 K 12
Malinke #9 Malinke
El PRI se vende gratis a EEUU.
0 K 11
#10 txepel
Orgullo de aportación española al derecho internacional.
0 K 11
#4 diablos_maiq *
¿Moreno quiere ilegalizar a Morena? :shit:
0 K 10
#13 okeil
Bueno, Batasuna era el brazo político de ETA, decían, y que eta tenía que dejar las armas si quería defender sus planteamientos desde la política. Llegó Aznar e ilegalizó Batasuna, y todavía hoy, con ETA desaparecida hace 15 años, les gustaría poder ilegalizar a ehbildu. Y tenemos un gobierno de proetarras cuando un gobierno de parecido color consiguió la desaparición de ETA hace más de 15 años ...
Y una cosa lleva a la otra, y ya ves, que ilegalicen el partido de gobierno de Méjico ... ¿Somos el culo del mundo cuando gobierna la derecha o no?, las cagadas llegan lejos, todavía hoy huele esa mierda.
0 K 10

menéame