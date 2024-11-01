El líder internacional de la célula nazi neutralizada en Castellón busca ahora reclutas para una "insurgencia armada"

Rinaldo Nazzaro difunde un audio desde San Petersburgo en el que llama "presos políticos" a los supuestos terroristas detenidos y responsabiliza al Gobierno de la operación policial.
Solo con esta declaración creo que ya los deberían encerrar por pertenencia a organización terrorista, flaco favor le hace a sus sicarios el jefe de la banda, acaba de echarlos a los leones.
Eso si España se tomase en serio acabar con éstas amenazas, claro. Igual que Alemania se tomó en serio acabar con la RAF, Israel se toma en serio acabar con Hezbollah, Putin se toma en serio acabar con sus opositores... Ese nivel de "en serio", sabes.
A ver si vuelve tanto gilipollas a la cueva de la que nunca debio salir.
Hay que ser terriblemente intolerante e intransigente con el ideario fascista y nazi...
No os recuerda a la estrategia que aplica cierto partido político español?