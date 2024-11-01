edición general
12 meneos
20 clics
El líder internacional de la célula nazi neutralizada en Castellón busca ahora reclutas para una "insurgencia armada"

El líder internacional de la célula nazi neutralizada en Castellón busca ahora reclutas para una "insurgencia armada"

Rinaldo Nazzaro difunde un audio desde San Petersburgo en el que llama "presos políticos" a los supuestos terroristas detenidos y responsabiliza al Gobierno de la operación policial.

| etiquetas: líder , internacional , célula , nazi , castellón , reclutas , insurgencia , armada
10 2 0 K 133 actualidad
4 comentarios
10 2 0 K 133 actualidad
#3 ElFascismoMata
"Nuestro objetivo estratégico a largo plazo es lograr algo similar a lo que Al Qaeda e ISIS lograron en Siria, es decir, formar una insurgencia armada organizada para tomar y mantener territorio y establecer una patria blanca que controlemos y gobernemos"

Solo con esta declaración creo que ya los deberían encerrar por pertenencia a organización terrorista, flaco favor le hace a sus sicarios el jefe de la banda, acaba de echarlos a los leones.
2 K 37
Supercinexin #1 Supercinexin
Éstos tíos detenidos deberían fallecer todos en extrañas circunstancias en la cárcel, y el gorrino éste saltar por una ventana en su apartamento ruso.

Eso si España se tomase en serio acabar con éstas amenazas, claro. Igual que Alemania se tomó en serio acabar con la RAF, Israel se toma en serio acabar con Hezbollah, Putin se toma en serio acabar con sus opositores... Ese nivel de "en serio", sabes.
0 K 20
hakcer_dislexico #2 hakcer_dislexico *
#1 Y algun imbecil español con simbologia nazi y predemocratica deberia acabar en una carcel cumpliendo permanente revisable.

A ver si vuelve tanto gilipollas a la cueva de la que nunca debio salir.

Hay que ser terriblemente intolerante e intransigente con el ideario fascista y nazi...
2 K 34
fofito #4 fofito
"se necesita una revolución por medios extraconstitucionales y para que esta sea posible, una nación debe estar sujeta a un grado suficiente de agitación social". "Por lo tanto, damos la bienvenida a cualquier cosa que erosione la autoridad y la legitimidad del gobierno, a la vez que contribuya a la tensión psicológica entre la población general"

No os recuerda a la estrategia que aplica cierto partido político español?
0 K 11

menéame