Librojuegos: Los guerreros del Templo de la Luna, El Tributo del Dragón y Prisionero de Elderwood

Tres reseñas más de los librojuegos clásicos de los 80 de la colección Dungeons & Dragons aventura sin fin. Tenéis las anteriores aquí: los tres primeros libros, las reseñas de los libros 4, 5 y 6, las reseñas de los libros 7, 8 y 9 y las reseñas de los libros 10, 11 y 12.

Deckardio #1 Deckardio
Aquí tenéis en formato vídeo el repaso a las colecciones de Dungeons&Dragons basadas en Elige tu propia aventura:

youtu.be/HQHynQg6H5Q?si=0mGf7boEslvv6E9B

Y aquí sobre la propia Elige tu propia aventura:

youtu.be/I0YV6jNHj8E?si=EgSUdPYUMKGcHcNj
Brill #2 Brill
Recuerdo "Los guerreros del templo de la luna", quizás no sea de los mejores de la colección, pero tiene gracia ver una peli de artes marciales en forma de libro. Desconocía que hubiera una clase de monjes pateadores en D&D, creía que era una licencia del autor.
