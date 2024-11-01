Librojuegos: Los guerreros del Templo de la Luna, El Tributo del Dragón y Prisionero de Elderwood

Tres reseñas más de los librojuegos clásicos de los 80 de la colección Dungeons & Dragons aventura sin fin. Tenéis las anteriores aquí: los tres primeros libros, las reseñas de los libros 4, 5 y 6, las reseñas de los libros 7, 8 y 9 y las reseñas de los libros 10, 11 y 12.
| etiquetas: librojuegos , dungeons dragons , elige tu propia aventura , reseñas
Aquí tenéis en formato vídeo el repaso a las colecciones de Dungeons&Dragons basadas en Elige tu propia aventura:
youtu.be/HQHynQg6H5Q?si=0mGf7boEslvv6E9B
Y aquí sobre la propia Elige tu propia aventura:
youtu.be/I0YV6jNHj8E?si=EgSUdPYUMKGcHcNj