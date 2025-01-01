edición general
LibreOffice Acusa A OnlyOffice De “falso Código Abierto”

La disputa por el control del ecosistema ofimático vuelve a encenderse. En los últimos días, LibreOffice ha lanzado un mensaje contundente: su rival OnlyOffice sería un “falso código abierto”, según una dura entrada publicada por The Document Foundation. La crítica llega justo después de sus recientes señalamientos a Microsoft, acusada desde hace años de imponer formatos cerrados. El debate sobre los estándares abiertos regresó con fuerza. Los desarrolladores de LibreOffice sostienen que estas prácticas perjudican a los usuarios y frenan la in

HeilHynkel #3 HeilHynkel
Onlyoffice ¿Es donde salen chicas en la oficina ligeritas de ropa? :roll:

HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Igual sí. :-D

pepel #4 pepel
Me quedo con EasyOffice

#1 encurtido
Creo que el artículo mezcla conceptos de forma confusa.

Una cosa es ser "Código abierto", para lo cual hay un conjunto de licencias y es tan simple como que dependiendo de la licencia de software a la que se acoja la aplicación, se puede considerar o no "Código abierto" o "software libre" (relacionada pero no lo mismo).

Y en realidad de lo que acusan a OnlyOffice (uso LibreOffice y es la primera noticia sobre esta que tengo), es de no usar estándares abiertos sino los de Microsoft.

#2 Eukherio
#1 Es que la fama de OnlyOffice justamente le viene de imitar la interfaz de Office (sin cientos de funciones) y tener una muy buena compatibilidad con los documentos producidos por la suite de Microsoft. Es libre, pero va destinada a la gente que no quiere o no puede pagar Office.


