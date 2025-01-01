LibreOffice Acusa A OnlyOffice De “falso Código Abierto”

La disputa por el control del ecosistema ofimático vuelve a encenderse. En los últimos días, LibreOffice ha lanzado un mensaje contundente: su rival OnlyOffice sería un “falso código abierto”, según una dura entrada publicada por The Document Foundation. La crítica llega justo después de sus recientes señalamientos a Microsoft, acusada desde hace años de imponer formatos cerrados. El debate sobre los estándares abiertos regresó con fuerza. Los desarrolladores de LibreOffice sostienen que estas prácticas perjudican a los usuarios y frenan la in