En libertad los cuatro acusados por la agresión sexual en el entorno de la Carpa Universitaria tras los resultados del ADN

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Pamplona ha dejado en libertad a los cuatro encarcelados por la agresión sexual cometida en las inmediaciones de la carpa universitaria de Pamplona tras comprobar que las pruebas de ADN no coinciden con su perfil genético. En la resolución judicial, la magistrada explica que ha adoptado la decisión tras recibir el resultado de las pruebas de ADN remitidas por el laboratorio Nasertic, en el que "hay un perfil masculino que no coincide con ninguno de los investigados".