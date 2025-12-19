edición general
En libertad los cuatro acusados por la agresión sexual en el entorno de la Carpa Universitaria tras los resultados del ADN

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Pamplona ha dejado en libertad a los cuatro encarcelados por la agresión sexual cometida en las inmediaciones de la carpa universitaria de Pamplona tras comprobar que las pruebas de ADN no coinciden con su perfil genético. En la resolución judicial, la magistrada explica que ha adoptado la decisión tras recibir el resultado de las pruebas de ADN remitidas por el laboratorio Nasertic, en el que "hay un perfil masculino que no coincide con ninguno de los investigados".

angelitoMagno #2 angelitoMagno
Otro caso de clasismo y xenofobia judicial.
PijoProgre #3 PijoProgre
#2 parece ser que sí robaron las pertenencias de la chica, así que seres de luz tampoco son
#5 anamabel
#3 Alguien le robó las pertenencias a la víctima, y alguien quizá tuvo relaciones con ella. Ante la duda, denunció por agresión sexual.

Yo sí te creo hermana
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#3 No está probado que la robasen. Encontraron las cosas a lado de las tiendas de campaña.

Solo comento que si en vez de angoleños viviendo en la calle hubieran sido un grupo de españoles de pura cepa, no les habrían metido en prisión sin pruebas mas sólidas.
#8 mancebador
#7 Pues, desgraciadamente, yo creo que sí.
#4 josiahallen
¿Lo veis por qué no me creo nunca nada? Esto de las agresiones sexuales es un camelo a menos que haya pruebas. Lo es siempre.
PijoProgre #1 PijoProgre *
El denunciafalsómetro acaba de saltar por los aires con este caso
