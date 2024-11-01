¿Por qué el liberalismo es contrario al orden social según el derecho natural y cristiano?

La respuesta exige contemplar de cerca la cuestión religiosa, la cuestión política y la cuestión económica. Algunos liberales -incluso, también, algunos no liberales- podrían decir que también, al menos en las cuestiones religiosa y política, se trata de postulados comunes con el socialismo. La objeción es atendible y permite avanzar con una precisión: en el núcleo del liberalismo -a diferencia del socialismo- se encuentra la insubordinación de lo individual contra lo común, que es tanto como decir la revolución.