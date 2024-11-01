edición general
¿Por qué el liberalismo es contrario al orden social según el derecho natural y cristiano?

La respuesta exige contemplar de cerca la cuestión religiosa, la cuestión política y la cuestión económica. Algunos liberales -incluso, también, algunos no liberales- podrían decir que también, al menos en las cuestiones religiosa y política, se trata de postulados comunes con el socialismo. La objeción es atendible y permite avanzar con una precisión: en el núcleo del liberalismo -a diferencia del socialismo- se encuentra la insubordinación de lo individual contra lo común, que es tanto como decir la revolución.

Jakeukalane #2 Jakeukalane
Peligrosos fundamentalistas que no tendrían que tener ni un euro de dinero público.
Findeton #1 Findeton
Falso, porque de hecho fueron la Escuela de Salamanca, todos escolásticos, los que iniciaron el liberalismo en España (antes incluso que Adam Smith).
