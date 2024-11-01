edición general
Liberación de los rehenes, en directo

Última hora y todas las noticias sobre la liberación de los rehenes y la firma del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza.

yocaminoapata #2 yocaminoapata
Ojalá haya paz y AMBOS pueblos se reconozcan el uno al otro.
Malinke #8 Malinke
#2 y juzgar a los terroristas de ambos lados: Hamás y los gobiernos Israelies que como tal actuaron.
#9 txepel
#2 Primero lo primero, que “alguien” deje de robar tierras, expulsar gente y matar por decenas de miles. Y luego ya nos ponemos a negociar, pedir y ceder como seres racionales. Pero primero lo primero.
yocaminoapata #12 yocaminoapata
#9 Y la luna!
#1 arreglenenlacemagico
"El presidente egipcio, Al Sisi, ha invitado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asistir esta tarde a la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Netanyahu ha aceptado la invitación para participar hoy en la cumbre de Sharm el-Sheikh."
Findeton #5 Findeton
#1 Ese a es sin h.
#7 arreglenenlacemagico
#5 copie y pegue , las quejas a redaccion xD
#11 harverto
Si el de Israel va tarde, hay que salir de allí echando ostias
Furiano.46 #4 Furiano.46
Esto ha ido demasiado lejos desde hace demasiado tiempo. Mejor parar y retomar la vía diplomatica...
#10 Maikimaik
#4 Ese no fue nunca el plan de Israel, nunca ni desde su misma fundación, el asesinato de Isaac Rubin lo dejó claro. Siendo realistas no hay una vía diplomática que retomar, habrá en todo caso que construirla, y el proyecto imperialista israelí (que es además su único proyecto) es irrenunciable porque es la razón de ser de ese estado.
DrEvil #3 DrEvil
A ver si se consigue salvar todas las vidas que se pueda.
Hollywoodlandia #6 Hollywoodlandia *
Pero si no había. Y si los hay, son el propio Israel que es hamas. Y si es hamas sin ser Israel, han tenido una estancia de lujo, donde los tíos salen sonriendo y las mujeres se hn sentido feas al ser tan respetadas.
yocaminoapata #13 yocaminoapata
#6 Me recordaste a esto.  media
