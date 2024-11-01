·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8532
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
6978
clics
Mi vida tras la muerte
6210
clics
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”
4827
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
4922
clics
Tristeza
más votadas
339
El Tribunal de Cuentas retrata a Vox como el único partido que traspasa millones a su fundación
260
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
737
Israel se inventó el entramado de túneles de Hamás para justificar sus ataques: usaron paquetes de imágenes de Internet
495
Dato mata relato: así desmintieron cadenas televisivas el bulo de Juanma Moreno y del PP sobre un falso cambio en el protocolo asistencial para no avisar a andaluzas dudosas de cáncer de mama
770
Recibe el diagnóstico de cáncer cérvix un año después de la citología, en Jerez: "Se podría haber evitado y ya no hay cura"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
71
clics
Liberación de los rehenes, en directo
Última hora y todas las noticias sobre la liberación de los rehenes y la firma del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza.
|
etiquetas
:
israel
,
palestina
,
hamas
,
rehenes
11
1
0
K
118
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
1
0
K
118
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
yocaminoapata
Ojalá haya paz y AMBOS pueblos se reconozcan el uno al otro.
1
K
17
#8
Malinke
#2
y juzgar a los terroristas de ambos lados: Hamás y los gobiernos Israelies que como tal actuaron.
0
K
11
#9
txepel
#2
Primero lo primero, que “alguien” deje de robar tierras, expulsar gente y matar por decenas de miles. Y luego ya nos ponemos a negociar, pedir y ceder como seres racionales. Pero primero lo primero.
7
K
92
#12
yocaminoapata
#9
Y la luna!
0
K
9
#1
arreglenenlacemagico
"El presidente egipcio, Al Sisi, ha invitado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asistir esta tarde a la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Netanyahu ha aceptado la invitación para participar hoy en la cumbre de Sharm el-Sheikh."
1
K
14
#5
Findeton
#1
Ese a es sin h.
0
K
10
#7
arreglenenlacemagico
#5
copie y pegue , las quejas a redaccion
0
K
8
#11
harverto
Si el de Israel va tarde, hay que salir de allí echando ostias
0
K
11
#4
Furiano.46
Esto ha ido demasiado lejos desde hace demasiado tiempo. Mejor parar y retomar la vía diplomatica...
0
K
11
#10
Maikimaik
#4
Ese no fue nunca el plan de Israel, nunca ni desde su misma fundación, el asesinato de Isaac Rubin lo dejó claro. Siendo realistas no hay una vía diplomática que retomar, habrá en todo caso que construirla, y el proyecto imperialista israelí (que es además su único proyecto) es irrenunciable porque es la razón de ser de ese estado.
1
K
20
#3
DrEvil
A ver si se consigue salvar todas las vidas que se pueda.
0
K
9
#6
Hollywoodlandia
*
Pero si no había. Y si los hay, son el propio Israel que es hamas. Y si es hamas sin ser Israel, han tenido una estancia de lujo, donde los tíos salen sonriendo y las mujeres se hn sentido feas al ser tan respetadas.
2
K
8
#13
yocaminoapata
#6
Me recordaste a esto.
0
K
9
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente