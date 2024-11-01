Líbano declara persona non grata al embajador iraní y retira su acreditación

Beirut, 24 mar (SANA) El Ministerio de Asuntos Exteriores de Líbano anunció hoy la retirada de la acreditación del embajador iraní en Beirut, Mohammad Reza Sheibani, y lo declaró persona non grata, en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países. Según informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA), la Cancillería libanesa convocó al encargado de negocios de Irán en el país, Tawfiq Samadi Khoshkho, para comunicarle la decisión oficial y exigir la salida del diplomático iraní del territorio libanés a más tardar el próximo domingo