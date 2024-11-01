Líbano declara persona non grata al embajador iraní y retira su acreditación

Beirut, 24 mar (SANA) El Ministerio de Asuntos Exteriores de Líbano anunció hoy la retirada de la acreditación del embajador iraní en Beirut, Mohammad Reza Sheibani, y lo declaró persona non grata, en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países. Según informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA), la Cancillería libanesa convocó al encargado de negocios de Irán en el país, Tawfiq Samadi Khoshkho, para comunicarle la decisión oficial y exigir la salida del diplomático iraní del territorio libanés a más tardar el próximo domingo
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grupo socialcancer con un ejercito propio radicalizado que son la excusa para ser bombardeados, invadidos, y perder otro cacho más de tierra por parte de un vecino militarmente muuuy superior, creo que tienen razones para estar cabreados con Hezbola y su padrino Irán.
Ya lo aprendió por las malas Egipto, no darles jamas excusas, que los sionistas ya tienen planeado que harán con los nuevos territorios a conquistar antes si quiera del primer disparo
Irán no para de dar ayuda económica y militar a Hezbolá, cuya milicia está asentada en el sur del Líbano.
Hezbolá ataca a Israel, e Israel contraataca, con muchas bajas civiles y daños materiales.
El gobierno de El Líbano ya está cansado, y les dice a Hezbolá que pare, y estas milicias pasan de todo, que ellos solo obedecen a Irán.