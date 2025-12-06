edición general
La ley del silencio cae sobre el 'caso Salazar'

"No sé qué le veía Pedro a Paco. Tendría que volver a nacer para entenderlo. Nunca me pareció un analista fino, sino un patán, en el sentido más literal del término. Nunca aportó nada, ni al proyecto, ni ideológicamente, ni a través de su conocimiento como analista electoral", opone otro mando durante años muy próximo al presidente. Salazar como perla. "Paco es otro de esos enamoramientos de Pedro, de esas personas que le fascinan por cómo hablan, y a él siempre le gustaron todos los temas de encuestas y Paco le daba lo que él quería..."

Torrezzno #3 Torrezzno *
Pedro no lo conoce. En política son todos muy olvidadizos

Es recurso de rica oratoria ,
el saber cuando sacar a colación
la oportuna falta de memoria
ante cualquier molesta acusación.

Sin duda alguna, la herramienta
la más útil y práctica del cajón,
ensalza y encumbra al sofista
o al esquivo y siniestro trincón.

De hecho, no recuerdo si anoche
cené unas lentejas o salpicón,
ni de aquellos sobres que faltaban
que ocultos guardo bajo el colchón.

Aristóteles, con tino predicó:
la desmemoria, harto necesaria
en democracia, para cualquier actor,
ensalza al truhán y al histrión.
Mala #4 Mala
Como ya he dejado en otro lugar en el que me han inflado a negativos... Ahora toca taparlo con lo de Eurovisión, israel y demás, que lo tenían ahí parado, para hacerlo funcionar en cuanto hubiese que "cambiar de tema"
#5 mancebador
No sé qué le veía Pedro a Paco.

Yo te lo explico, que le lamía el escroto con una habilidad sin igual.
#6 Borgiano
Aquí viene al pelo el refrán aquel de "dime con quién andas y te diré quién eres".
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
no es el momento! :roll: :roll: :troll: :troll:
