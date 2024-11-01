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La Ley Beckham empuja el precio de la vivienda de lujo a máximos: 18.000 €/m² en el Barrio de Salamanca (Madrid)

La Ley Beckham empuja el precio de la vivienda de lujo a máximos: 18.000 €/m² en el Barrio de Salamanca (Madrid)

Madrid es, por segundo año consecutivo, el destino favorito del mundo para quienes tienen dinero de verdad, sobre todo extranjeros. El 60% de las operaciones de lujo van a compradores internacionales. Mexicanos, venezolanos y colombianos encabezan la lista. Pero el imán fiscal empieza a tener sombras, ya que hay personas que se acogen a la Ley sin cumplir los requisitos porque ya residían en España o presentan contratos de trabajo simulados, montados expresamente para acceder a la ventaja fiscal sin que exista una relación laboral real.

| etiquetas: madrid , vivienda , ley beckham , hacienda
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5 comentarios
4 1 1 K 23 Vivienda
#1 concentrado
Que se metan los casoplones por el culo, lo que de verdad jode a los ciudadanos es el precio del metro cuadrado en Vallecas o Usera.
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Arkhan #2 Arkhan
#1 Si los casoplones suben de precio suben todos los demás, no es algo aislado.
1 K 32
taSanás #5 taSanás
#2 habrá que darles ayudas a los propietarios apra que bajen esas rentas, y bajen las demás... xD
0 K 7
#3 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#1 Depende del número su influencia, pero es una reacción en cadena, en que ya no pueda comprar casoplon A, tendrá que comprar casoplon nivel B, y así bajando hasta el que solo se puede permitir alquilar una habitación.
1 K 30
#4 encurtido *
La "Ley Beckham" ha ido reduciéndose en plazos (6 años), máximo a tributar poco (600k) y aumentando el tipo de IRPF (al 24%). Los portugueses la "copiaron" aumentándola en todos los aspectos, así que cualquiera que pueda elegir se va a Portugal, a menos que la idea sea ir de un lado a otro. Además hay bastantes países UE con tipos más bajos para todos los ciudadanos sin leyes raras: Estonia, R.Checa, Hungría, Rumanía, Bulgaria.

Quiero decir que está mal, sólo se debería atraer capital que vaya a hacer algo productivo como montar empresas industriales o que hagan uso de I+D. Pero que no explica ni de lejos la burbuja inmobiliaria.
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menéame