La Ley Beckham empuja el precio de la vivienda de lujo a máximos: 18.000 €/m² en el Barrio de Salamanca (Madrid)

Madrid es, por segundo año consecutivo, el destino favorito del mundo para quienes tienen dinero de verdad, sobre todo extranjeros. El 60% de las operaciones de lujo van a compradores internacionales. Mexicanos, venezolanos y colombianos encabezan la lista. Pero el imán fiscal empieza a tener sombras, ya que hay personas que se acogen a la Ley sin cumplir los requisitos porque ya residían en España o presentan contratos de trabajo simulados, montados expresamente para acceder a la ventaja fiscal sin que exista una relación laboral real.