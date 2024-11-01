edición general
5 meneos
107 clics
"Lesiones, sangre y pánico" en el mercado de San Agustín

"Lesiones, sangre y pánico" en el mercado de San Agustín  

El local lleva sufriendo durante más de siete años continuas agresiones y amenazas que impiden trabajar con seguridad y tranquilidad

| etiquetas: hosteleria , granada
4 1 0 K 49 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 49 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Según relata, cuando él ha sido el objetivo los ataques han sido homófobos como "maricón de mierda" o "chupapollas". Cuando se ha tratado de Marian u otra trabajadora han sido insultos machistas, y los ataques han sido racistas cuando la víctima ha sido un empleado extranjero con insultos como "moro de mierda" o "venís a robarnos el trabajo y las mujeres". "Podríamos simplificarlo en que siempre es la misma violencia, solo que cambia a quien señalan o con quien inician la agresión", recalca.
1 K 19
#2 Suleiman
Seria interesante saber que negocio vecino es el que esta jodiendoles... Mas que nada para que todo el mundo viera lo mierdas que son.
0 K 13

menéame