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Leonard Cohen - Everybody knows
Aunque el vídeo ha sido generado por IA retrata la actualidad con el resultado de la maldad, la corrupción, el poder oculto al que nos enfrentamos ahora mismo
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mundo
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actualidad
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#1
neiviMuubs
El video originalmente es de este canal
www.youtube.com/@icantevenproduction
Tiene videos bastante buenos
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#2
Connect
Siempre ha habido corrupción y poder oculto que ha dado como resultado maldad. Que se lo digan a los romanos, lo corruptos que eran sus senadores, o solo hay que mirar las estrategias entre casas reales en la edad media para quedarse con las tierras del vecino. Conquistas, traiciones, coaliciones y ejecuciones públicas han salpicado la historia.
Ahora todo se hace más global. Pero es tanta maldad, corrupción y búsqueda de intereses como hace siglos.
No hace falta que nos lo vengan a decir con un video. La historia está ahí para recordárnoslo.
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menéame
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Tiene videos bastante buenos
Ahora todo se hace más global. Pero es tanta maldad, corrupción y búsqueda de intereses como hace siglos.
No hace falta que nos lo vengan a decir con un video. La historia está ahí para recordárnoslo.