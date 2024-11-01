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Leonard Cohen - Everybody knows

Leonard Cohen - Everybody knows

Aunque el vídeo ha sido generado por IA retrata la actualidad con el resultado de la maldad, la corrupción, el poder oculto al que nos enfrentamos ahora mismo

| etiquetas: mundo , cohen tenía razón , actualidad , corrupción , mierdas varias
9 2 0 K 115 actualidad
2 comentarios
9 2 0 K 115 actualidad
neiviMuubs #1 neiviMuubs
El video originalmente es de este canal www.youtube.com/@icantevenproduction

Tiene videos bastante buenos
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Connect #2 Connect
Siempre ha habido corrupción y poder oculto que ha dado como resultado maldad. Que se lo digan a los romanos, lo corruptos que eran sus senadores, o solo hay que mirar las estrategias entre casas reales en la edad media para quedarse con las tierras del vecino. Conquistas, traiciones, coaliciones y ejecuciones públicas han salpicado la historia.

Ahora todo se hace más global. Pero es tanta maldad, corrupción y búsqueda de intereses como hace siglos.

No hace falta que nos lo vengan a decir con un video. La historia está ahí para recordárnoslo.
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menéame