Alemania aprobó exportaciones de armas israelíes por valor de 6,6 millones de euros durante la guerra con Irán.(eng)

Según datos del gobierno, Alemania aprobó exportaciones de armas a Israel por valor de 6,6 millones de euros (7,8 millones de dólares) en las primeras semanas de la guerra con Irán, aunque el volumen se mantuvo relativamente bajo. Según las respuestas del Ministerio de Economía a las preguntas del partido La Izquierda, las aprobaciones abarcaron el período comprendido entre el 28 de febrero, cuando las fuerzas israelíes y estadounidenses lanzaron ataques contra Irán, y el 27 de marzo.