Un legislador estadounidense exige 40 vídeos secretos sobre ovnis «UAPs» al resurgir el misterio de los «derribos» del lago Hurón (ENG)

La solicitud de la diputada Anna Paulina Luna de acceder a vídeos clasificados sobre fenómenos aéreos no identificados (UAPs) podría arrojar luz sobre encuentros militares inexplicables La diputada Anna Paulina Luna ha escrito al secretario de Defensa, Pete Hegseth, solicitando más de 40 expedientes concretos, muchos de los cuales, según se informa, documentan encuentros inusuales en el aire y bajo el agua en los que participaron fuerzas militares estadounidenses.
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El misterio de larga data que rodea fenómenos aéreos no identificados, a menudo llamada UAP, ha dado un giro dramático después de que un legislador estadounidense exigiera formalmente acceso a docenas de videos militares clasificados.
Representante Anna Paulina Luna ha escrito al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, solicitando más de 40 archivos específicos, muchos de los cuales supuestamente documentan encuentros aéreos y submarinos inusuales que involucran a… » ver todo el comentario