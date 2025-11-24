edición general
La lección de Noruega para Europa en el impuesto de patrimonio: de los 400 más ricos, 105 no viven en el país

Los cambios convirtieron un goteo de salidas en un torrente. Datos del centro de estudios conservador Civita muestran que 261 residentes con activos superiores a 10 millones de coronas (846.000 euros) se marcharon en 2022 y 254 en 2023, más del doble de la tasa habitual antes del aumento. La clasificación de las 400 personas más ricas de Noruega, elaborada por la revista de negocios Kapital, muestra que 105 viven ahora en el extranjero o han transferido su patrimonio a familiares que lo hacen.

Caresth #3 Caresth
Pues lo que habría que hacer es armonizar las políticas fiscales para que no haya paraísos, en lugar de caer en la trampa de bajar los impuestos para que no se vayan.
#4 chavi
Perfecto. Que bajo ninguna circunstancia pasen más de 6 meses en su país y ningun problema.

Que disfruten de la vida en su lugar de residencia. Y que paguen allí los impuestos que les correspondan, claro.
security_incident #5 security_incident *
#4 No pasa nada. Siempre pueden hacer como Estados Unidos con sus ciudadanos. Pagas impuestos en Estados Unidos así vivas en la Luna
#16 Meconvirtióengrillo
#5 pues, sinceramente, me parece una buena política en el caso de que tengas patrimonios por encima de 500k (que no incluyan tu vivienda habitual).
#7 Enfin...
Datos del centro de estudios conservador Civita muestran que 261 residentes con activos superiores a 10 millones de coronas (846.000 euros) se marcharon en 2022 y 254 en 2023, más del doble de la tasa habitual antes del aumento.

Hablar de ricos en Noruega por tener 10 millones de coronas, cuando el precio medio de una vivienda es de 5 millones se me antoja extraño.

Los contribuyentes pagan el 1% sobre un patrimonio neto entre 1,76 millones y 20,7 millones de coronas (entre 149.000 y

Gadfly #8 Gadfly
#7 no cuadra nada de nada. Cuando menos errónea, si no sensacionalista
#10 tobruk1234
#7 Creo que igual el periodista a cometido el error de poner coronas cuando son € y no son 10millones de coronas sino de Euros, eso son casi 75millones de coronas, a que ahora te cuadra mas, aun asi 10millones de € tampoco es una exageracion de tener en un banco y lo de ser considerado como rico. Si fueran 100 ó 500 millones de euros pos vale pero 10 eso seria un clase media en noruega.
RegiVengalil #1 RegiVengalil
Insolidarios!! Sólo tenéis que pagar un 3% del patrimonio que ya habéis tributado, avaros :-D

Yo también me largaría, por cierto
#6 Semar80 *
#1 y al año siguiente otro 3% sobre ese mismo patrimonio...y al siguiente....
#13 cabreadosinremedio
#6 sobre ese mismo los cojines, sobre el mismo sueldo los asalariados, esa gentuza tendrá varios millones más.
azathothruna #2 azathothruna
Para eso estan los chinos como ejemplo.
Los estan cazando.
Su unica opcion es el espacio.
#15 sorecer
261 residentes con activos superiores a 10 millones de coronas (846.000 euros)

Maadre que colgajo de noticia.
Dramaba #14 Dramaba
Que cierren al salir.
#11 Forestalx
Pues buen camino. Los pobres no pueden permitirse escapar a los impuestos.
#12 sorecer
y una cultura de transparencia que permite a los ciudadanos consultar las declaraciones de impuestos de otros

Yo esto si que lo veo como un ejercicio de transparencia y anti-corrupción.
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
No se podía saber.
