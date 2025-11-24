La lección de Noruega para Europa en el impuesto de patrimonio: de los 400 más ricos, 105 no viven en el país

Los cambios convirtieron un goteo de salidas en un torrente. Datos del centro de estudios conservador Civita muestran que 261 residentes con activos superiores a 10 millones de coronas (846.000 euros) se marcharon en 2022 y 254 en 2023, más del doble de la tasa habitual antes del aumento. La clasificación de las 400 personas más ricas de Noruega, elaborada por la revista de negocios Kapital, muestra que 105 viven ahora en el extranjero o han transferido su patrimonio a familiares que lo hacen.