Leapmotor desvela el precio del vehículo que fabricará en Zaragoza

Leapmotor lanza en España el SUV eléctrico B10, que se fabricará en Zaragoza a partir de 2026. Este modelo compacto ofrece dos versiones (Life y Design) con equipamiento avanzado, como cámara 360°, techo panorámico y pantalla de 14,6". Incorpora un motor de 218 CV y dos opciones de batería: 56,2 kWh (361 km) y 67,1 kWh (434 km). Su precio parte desde 27.300 €, pero con ayudas puede rondar los 20.000 €, posicionándose como una opción muy competitiva en el segmento C-SUV

2 comentarios
#1 kreator *
Voy a decirlo yo. Ni de coña. El pequeño, con ayudas, 24-26k y el grande 26-28k
#2 Borgiano
Con esa autonomía no llegas ni a la provincia de al lado
