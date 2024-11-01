edición general
Lauren Boebert utilizó fondos de campaña para ver a Kid Rock, según documentos presentados ante la FEC (eng)

La representante MAGA Lauren Boebert gastó miles de dólares de las contribuciones a su campaña para visitar al cantante Kid Rock, de quien se rumorea que es su novio.

Absolutamente demencial, ilegal, y patético
lo que puede hacer el amor ..{0x1f49d}
