Laura Macaya, educadora social y activista feminista: “Follar con un imbécil no es violencia”

Experta en diseño de políticas de género, publica una guía sobre una justicia frente a las violencias machistas no centrada en el castigo, sino en la transformación.

Torrezzno #2 Torrezzno
A los hombres nunca nos ha importado como de imbécil es una tipa tampoco para follar.

Ya soy experto en diseño de políticas de género también.
Guanarteme #8 Guanarteme
#2 Precisamente, por pensar con la polla luego llegan los dramas, las exigencias por las carencias afectivas de la otra parte, los numeritos...
Cuando tenía 15 años follaba con cualquiera y luego me atenía a las consecuencias, hoy en día.... Contigo no, que estás muy loca.
Pertinax #1 Pertinax *
Hay imbéciles que follan muy bien. Me han contado.
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#4 si es que...
#3 Luiskelele
Se lo voy a mandar a mi ex, para que se entere.
Ysinembargosemueve #7 Ysinembargosemueve
#3 Y que confirme porque es tu ex, bien visto.
#5 wendigo
Lo que es violencia es el titular de mierda :wall:

Saludos
#9 Borgiano
Experta en diseño de políticas de género... LOL
