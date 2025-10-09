edición general
László Krasznahorkai, el escritor transcendental que nadie leía en España

Hay un librito de László Krasznahorkai que no han leído en Suecia, aunque acaben de darle el premio Nobel de Literatura. Se titula El último lobo y lo publicó en 2009 la Fundación Ortega Muñoz, en Badajoz. Son apenas cincuenta páginas en húngaro, y otras tantas en castellano. Krasznahorkai recibió una beca para residir un tiempo en Extremadura a cambio de que escribiera algo sobre la región. Estuvo una semana, moviéndose en coche de aquí para allá. Una sola frase ocupa las cincuenta páginas...

