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Las largas ausencias de Putin, otro daño colateral de la guerra en Irán

La guerra en Irán y, en especial, la muerte de varios de los líderes de la república islámica en los bombardeos de Estados Unidos e Israel, ha tenido como daño colateral las largas ausencias del presidente ruso, Vladímir Putin. «Lo mismo pasó cuando fue apresado el líder venezolano, Nicolás Maduro. Putin también desapareció durante dos semanas» Por no haber, este año no ha habido ningún acto público con ocasión del décimo segundo aniversario de la anexión de la península ucraniana de Crimea el 18 de marzo. El presidente se limitó a un comentari

| etiquetas: putin , kremlin
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7 comentarios
4 0 4 K 35 actualidad
nemeame #4 nemeame
Daño colateral? Si están pasando información a Irán para desarmar a los nazis de EEUU y encima les han levantado las sanciones y los precios suben... tiene que estar ahora mismo de fiesta salvaje con champán y furcias. Gracias a Trump debe tener un orgasmo tras otro
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Tkachenko #1 Tkachenko *
Putin, Putin, Putin... Putin.... Putin, Putin, Putin.... Putin
:palm:


P.d: Otra! Otra! Otra!
2 K 23
Don_Pixote #3 Don_Pixote
#1 no lo digas muy alto a ver si te va a salir en el espejo al mirarte
1 K 22
cosmonauta #5 cosmonauta
#1 ¿Algo que aportar? O te has vuelto a atragantar?
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Pertinax #6 Pertinax
#1 Irán, Irán, Iránnnnrrrrlllll
meneame.net/search?u=Tkachenko&q=Irán

Hutíes, Hutíes, Hutieeeeesssrrrrllllllfgggg
meneame.net/search?q=Huti&w=links&p=&s=&h=&o=date&
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#7 Russin
#1 Me llegan noticias de que Putin está todavía recuperándose de un ataque de risa que le dio cuando lideres europeos del grupo de los NATOntados le llamaron para comprar gas y petróleo. Probablemente esto explique su ausencia.
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Connect #2 Connect
Y Netanyahu igual, estuvo desaparecido, y sigue sin aparecer mucho.
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menéame