Las largas ausencias de Putin, otro daño colateral de la guerra en Irán

La guerra en Irán y, en especial, la muerte de varios de los líderes de la república islámica en los bombardeos de Estados Unidos e Israel, ha tenido como daño colateral las largas ausencias del presidente ruso, Vladímir Putin. «Lo mismo pasó cuando fue apresado el líder venezolano, Nicolás Maduro. Putin también desapareció durante dos semanas» Por no haber, este año no ha habido ningún acto público con ocasión del décimo segundo aniversario de la anexión de la península ucraniana de Crimea el 18 de marzo. El presidente se limitó a un comentari