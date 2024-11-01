edición general
3 meneos
11 clics
Lara Hernández (Sumar) defiende que el liderazgo de Yolanda Díaz en la coalición de izquierdas "es incuestionable" ante las dudas de Maíllo

Lara Hernández (Sumar) defiende que el liderazgo de Yolanda Díaz en la coalición de izquierdas "es incuestionable" ante las dudas de Maíllo  

"Yolanda Díaz es algo incuestionable, es la mejor ministra de Trabajo de la democracia de nuestro país"...

| etiquetas: elecciones , sumar , yolanda diaz
2 1 3 K -13 actualidad
8 comentarios
2 1 3 K -13 actualidad
mmlv #4 mmlv
Coalición en torno a programa, programa, programa

Y eleccion democrática de quien o quienes vayan a encabezar las listas.

Deberían ser las premisas básicas si esto va en serio. Me temo que seguirán con sus luchas de mierda y serán incapaces de anteponer el bien común que debería sr la premisa básica de un proyecto de izquierda
6 K 55
Alakrán_ #8 Alakrán_ *
#4 Claro, resulta que hay un partido que tiene más o menos los mismos votos que militantes deseando poner a liderar a la coalición a una de las personas políticamente más indeseadas de España, vamos que la ardilla fascista le superó en votos recientemente.

Hay que tener una mijita de cabeza.

Y eleccion democrática de quien o quienes vayan a encabezar las listas.
0 K 14
#3 rogerillu
Como ministra de trabajo, si, ha sido la mejor. Pero la izquierda necesita unirse huyendo de los personalísimos y el juego de sillas. Ya está bien de cuotas para partidos y de repartirse los sillones.
4 K 35
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
qué democrático todo, Yoli, di que sí!! lo de someterte a unas primarias nunca fue contigo, de ahí el origen de las diferencias con Podemos. o se es demócrata o no se es, pero no se puede ser según te convenga, Yoli!!! los liderazgos, si son democráticos, se cuestionan y se someten a votación. ahora, si lo que te gustan son los liderazgos no democráticos, dilo con todas las letras y nos ahorramos el viaje, listilla!
1 K 19
makinavaja #2 makinavaja
Vamos, que quieren fundar Sumar 2.0... pues ale, buena suerte!!!!!
0 K 12
#5 luckyy
Qué poca vergüenza que tiene sumar, Yoli y la Lara esta
0 K 9
#7 DonaldBlake
Agregar, buen nombre.
0 K 8

menéame