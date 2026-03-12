Lanzarote saca a licitación la gestión de tres centros de menores

El Área de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo Insular de Lanzarote anuncia la publicación de la licitación para la gestión de los centros de acogimiento residencial de menores Yaiza I, Yaiza II y Alegranza, cuyo presupuesto base asciende a 3.497.611,58 euros. El contrato permitirá garantizar la atención integral de un total de 25 menores en situación de vulnerabilidad.