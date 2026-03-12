Lanzarote saca a licitación la gestión de tres centros de menores

El Área de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo Insular de Lanzarote anuncia la publicación de la licitación para la gestión de los centros de acogimiento residencial de menores Yaiza I, Yaiza II y Alegranza, cuyo presupuesto base asciende a 3.497.611,58 euros. El contrato permitirá garantizar la atención integral de un total de 25 menores en situación de vulnerabilidad.
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Sale a 70.000 euros por mena y año.
No he publicado esta otra noticia para que la horda no se ofenda con noticias fachas: gaceta.es/espana/el-cabildo-de-lanzarote-gobernado-por-cc-y-pp-destina
Entiendo que te parezca mucho dinero, pero si vas a dar datos, al menos que los datos sean ciertos.
Y encima dices que miento. Sois un chiste andante.