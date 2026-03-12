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Lanzarote saca a licitación la gestión de tres centros de menores

El Área de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo Insular de Lanzarote anuncia la publicación de la licitación para la gestión de los centros de acogimiento residencial de menores Yaiza I, Yaiza II y Alegranza, cuyo presupuesto base asciende a 3.497.611,58 euros. El contrato permitirá garantizar la atención integral de un total de 25 menores en situación de vulnerabilidad.

| etiquetas: menas , lanzarote , cabildo insula
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4 comentarios
1 1 0 K 12 politica
#1 miraqueereslinda *
Resumen: el dinero público destinado a atender a 25 menas durante 2 años es de 3.500.000 millones de euros.

Sale a 70.000 euros por mena y año.

No he publicado esta otra noticia para que la horda no se ofenda con noticias fachas: gaceta.es/espana/el-cabildo-de-lanzarote-gobernado-por-cc-y-pp-destina
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#2 molybdate
#1 ¿Por qué mientes? ¿Por qué dices son 25 menores extranjeros cuando los centros Yaiza I y Yaiza II son centros de acogimiento residencial estable para menores en situación de vulnerabilidad y no solo para menores extranjeros?

Entiendo que te parezca mucho dinero, pero si vas a dar datos, al menos que los datos sean ciertos.
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#4 miraqueereslinda
#2 ¿no te has leído ni la entradilla?

Y encima dices que miento. Sois un chiste andante.
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woody_alien #3 woody_alien
Ramírez Icardi y su socio Epstein Jr. se han presentado al concurso.
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