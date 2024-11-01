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De lanzar bombas a presionar a los bancos: Estados Unidos se decanta por la guerra económica contra Irán [ENG]

De lanzar bombas a presionar a los bancos: Estados Unidos se decanta por la guerra económica contra Irán [ENG]

Si Estados Unidos e Irán no logran alcanzar pronto un acuerdo para poner fin a la guerra o prorrogar el alto el fuego que expira la próxima semana, la Administración Trump está preparando el terreno para reorientar su campaña bélica hacia una estrategia más centrada en el ámbito económico, destinada a asfixiar a Teherán hasta obligarlo a rendirse, en lugar de recurrir únicamente a las bombas.

| etiquetas: guerra económica , estados unidos , irán
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6 comentarios
6 1 0 K 91 actualidad
ur_quan_master #1 ur_quan_master *
Anda que no hay bancos en China deseando hacer negocios.

El orangután se queda sin ideas.
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Sr.No #3 Sr.No *
#1 Taco wednesday.

Da por perdido Irán pero no quiere parar la fiesta.

De hecho, es aplicable a la siguiente del rollo.

www.meneame.net/story/pentagono-intensifica-planes-operacion-militar-c
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alehopio #2 alehopio
La guerra económica de Estados Unidos contra Irán viene desde la Revolución Islámica de 1979.

( 1 ) Noviembre de 1979: En respuesta a la toma de la embajada estadounidense en Teherán, el presidente Jimmy Carter firma la Orden Ejecutiva 12170, congelando aproximadamente 12.000 millones de dólares en activos iraníes, incluyendo depósitos bancarios y oro.

( 2 ) Abril de 1980: Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas y prohíbe casi todo el comercio con Irán, imponiendo un embargo total de…   » ver todo el comentario
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alehopio #4 alehopio
¿Qué son los 100.000 millones de dólares en activos congelados de Irán y dónde se encuentran?

www.aljazeera.com/news/2026/4/15/what-are-irans-100bn-in-frozen-assets

Irán exige a Estados Unidos la liberación de sus activos congelados como parte de las negociaciones. Ese dinero podría ayudar al país a reconstruir su maltrecha economía.
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alehopio #6 alehopio *
Los activos congelados a Irán no están concentrados en Estados Unidos, sino dispersos globalmente y bloqueados por la presión de las sanciones secundarias. Estas funcionan mediante la supervisión de transacciones en dólares y la vigilancia de redes financieras como el sistema SWIFT. Si un banco extranjero facilita una operación prohibida por Washington, el Departamento del Tesoro puede imponerle cuantiosas multas o, en última instancia, cortarle el acceso al sistema de compensación de dólares.…   » ver todo el comentario
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#5 CuiProdestHocBellum
Podrían haber empezado por esto, que tiene pinta de más sanciones aun... No hay nadie al volante.
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menéame