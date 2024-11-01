De lanzar bombas a presionar a los bancos: Estados Unidos se decanta por la guerra económica contra Irán [ENG]

Si Estados Unidos e Irán no logran alcanzar pronto un acuerdo para poner fin a la guerra o prorrogar el alto el fuego que expira la próxima semana, la Administración Trump está preparando el terreno para reorientar su campaña bélica hacia una estrategia más centrada en el ámbito económico, destinada a asfixiar a Teherán hasta obligarlo a rendirse, en lugar de recurrir únicamente a las bombas.
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El orangután se queda sin ideas.
Da por perdido Irán pero no quiere parar la fiesta.
De hecho, es aplicable a la siguiente del rollo.
www.meneame.net/story/pentagono-intensifica-planes-operacion-militar-c
( 1 ) Noviembre de 1979: En respuesta a la toma de la embajada estadounidense en Teherán, el presidente Jimmy Carter firma la Orden Ejecutiva 12170, congelando aproximadamente 12.000 millones de dólares en activos iraníes, incluyendo depósitos bancarios y oro.
( 2 ) Abril de 1980: Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas y prohíbe casi todo el comercio con Irán, imponiendo un embargo total de… » ver todo el comentario
www.aljazeera.com/news/2026/4/15/what-are-irans-100bn-in-frozen-assets
Irán exige a Estados Unidos la liberación de sus activos congelados como parte de las negociaciones. Ese dinero podría ayudar al país a reconstruir su maltrecha economía.