De lanzar bombas a presionar a los bancos: Estados Unidos se decanta por la guerra económica contra Irán [ENG]

Si Estados Unidos e Irán no logran alcanzar pronto un acuerdo para poner fin a la guerra o prorrogar el alto el fuego que expira la próxima semana, la Administración Trump está preparando el terreno para reorientar su campaña bélica hacia una estrategia más centrada en el ámbito económico, destinada a asfixiar a Teherán hasta obligarlo a rendirse, en lugar de recurrir únicamente a las bombas.