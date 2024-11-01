Lanthimos organiza un pase para su nueva peli solo para gente calva

Resulta que para protagonizar Bugonia, que, por cierto, está basada en la película surcoreana Save the Green Planet, la actriz estadounidense tuvo que raparse la cabeza. Y quizá movidos por una cuestión de empatía hacia la propia Stone, quizá por simpatía hacia quienes tienen calvicie o tal vez simplemente por una cuestión de marketing, al director griego se le ocurrió que solo quienes no tuvieran un solo pelo en la cabeza pudieran entrar al The Culver Theater de Los Ángeles para asistir al estreno de Bugonia.