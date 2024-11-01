LaLiga censura la protesta de los jugadores por el partido en Miami

Los jugadores del Real Oviedo y el Espanyol realizaron una protesta simbólica en el estadio Carlos Tartiere por la decisión de disputar el Villarreal-Barcelona del próximo 20 de diciembre en Miami, pero las cámaras de televisión no mostraron el gesto. Durante los primeros segundos del encuentro —cuando los 22 futbolistas permanecieron quietos sobre el césped— la realización de LaLiga optó por enfocar una imagen aérea del estadio desde el exterior. Ya con el balón en juego, la emisión volvió al plano de campo, evitando así mostrar la protesta.