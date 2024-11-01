·
16
meneos
19
clics
Lady Gaga condena al ICE y pide "piedad" a Trump en un emotivo discurso
Lady Gaga ha condenado públicamente la violencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
16 comentarios
#1
Gandark_S1rk
ahora si no? de palestina no dice na eh?
5
K
80
#2
Un_señor_de_Cuenca
#1
País de hipócritas de mierda.
1
K
26
#4
Ratoncolorao
*
#1
a lo mejor opina porque es SU pais y corre mucho más riesgo sabiendo lo vengativo que es Trump. Y hablo de dinero, censura y amenazas.
A muchos me gustaria veros en la vida real, me apuesto a que no os jugaos la nómina ni hartos de vino.
Es desesperante...
Tú has dicho algo de Sudán? De Somalia? De Irán? De Venezuela? De Cuba? No.me vale uno, tiene que ser todos...¿O es que solo tú vas a poner la vara de medir? lVenga, a retratarse!
1
K
23
#6
Gandark_S1rk
#4
vente un dia y ves si me la juego o no... (hay video en la tv)
0
K
10
#8
Ratoncolorao
*
#6
Luther King, eres tú?
Si tienes conexión a internet y movil para escribirlo, mucho no te la has jugado, ya te lo digo yo.
0
K
16
#10
Gandark_S1rk
#8
cree el ladron que todos son de su condicion.
0
K
10
#13
Ratoncolorao
#10
eres tú el que has sacado la vara de medir de la moral rectísima. No proyectes, anda.
0
K
16
#15
Gandark_S1rk
#13
tu eres quien ha atacado sin tener ni idea.
1
K
26
#9
DaniTC
*
#4
¿Lady Gaga debe preocuparse por la censura?
¿Una de las cantantes más famosas del mundo? Que caga y sale en todos los titulares
¿Desde cuándo una multimillonaria debe preocuparse por la censura? En serio, vuestro fanátismo os ciega.
2
K
37
#11
Ratoncolorao
*
#9
el fanatismo es el.mío? YA
A la primera de cambio, gente como vosotros, tan dogmatica, sin sutilezas y sin matices, entraria en el ICE con gusto. Porque no son las ideas, es esa manera de pensar tan obtusa.
¿Me enumeras cuantos famosos se están quejando millonarios? Madonna? Tarantino? Spielberg? Compara y luego me cuentas
0
K
16
#7
Spirito
#1
Ella o tú o yo o cualquier ciudadano fuera de la política, no tiene ni tenemos por qué decir nada, ni posicionarnos si no nos apetece o no vemos el momento personal para hacerlo.
Los que sí tienen obligación de hacerlo, entre otros, son la ONU, por ejemplo, o cualquier Juez de cualquier país con competencias sobre crímenes de Lesa Humanidad, o dirigentes políticos supuestamente democráticos que los representan a todos, o algún que otro Papa, o Imán, o Rabino, o Pastor de esas religiones de supuesta paz y amor al prójimo... pero no lo hacen, o lo hacen muy tibiamente "para cumplir ".
4
K
58
#12
Gandark_S1rk
#7
no existe nadie "fuera de la politica"
0
K
10
#14
Spirito
*
#12
A ver, llevas razón... más se sobre-entiende con que cobre, viva de la política o tenga alguna responsabilidad u obligación... respecto al resto.
0
K
9
#3
Dene
piedad?? en una monarquia bananera se pide piedad al dictador
en un país serio se pide cumplir la ley y meter en la carcel a los asesinos...
2
K
31
#5
CharlesBrowson
Gracias yankee, en Tokio. Yankee go home! Ya cuando se arreglen entre ellos ya veremos
0
K
8
#16
Xoche
Cuando el ICE mataba migrantes, ni pio
0
K
7
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
