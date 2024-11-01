Un ladrón deja en coma y con un cuchillo incrustado en la cabeza a un hombre que lo pilló robando en su coche en Guadalmar

Un hombre permanece ingresado en el Hospital Regional de Málaga en estado muy grave tras sufrir una brutal agresión en la zona de Guadalmar. La víctima habría recibido una paliza por parte de un ladrón al que sorprendió robando dentro de su coche, según las primeras investigaciones policiales. La situación médica del herido es crítica. El hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico severo al recibir numerosos golpes con un puño americano y en urgencias detectaron que tenía incrustada dentro del cráneo la hoja de un cuchillo de unos siete...