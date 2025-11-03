El ladrillo no frena los precios: Asturias construye más pero el coste de la vivienda aumenta

Es una de las conclusiones del Informe Sectorial Inmobiliario de CaixaBank Research, publicado el pasado mes de septiembre, y que estima para el conjunto del país que hay un déficit acumulado de nueva vivienda muy notable. Pero los datos concretos de Asturias no muestran eso, más bien revelan que pese al incremento en la construcción no se están formando nuevos hogares y los precios no paran de crecer.