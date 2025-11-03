edición general
El ladrillo no frena los precios: Asturias construye más pero el coste de la vivienda aumenta

Es una de las conclusiones del Informe Sectorial Inmobiliario de CaixaBank Research, publicado el pasado mes de septiembre, y que estima para el conjunto del país que hay un déficit acumulado de nueva vivienda muy notable. Pero los datos concretos de Asturias no muestran eso, más bien revelan que pese al incremento en la construcción no se están formando nuevos hogares y los precios no paran de crecer.

Asimismov #7 Asimismov
Tranquilos, que cuando ganen √0× y los peperos, se hundirá España en la más triste de las miserias y los turistas extranjeros, los pensionistas extranjeros y los trabajadores extranjeros que han venido estos últimos años se irán y venderán sus casas pisos y chaletes y volverá a haber pisos para todos y sanidad o educación para nadie.
#1 sald64059
#0 los precios no bajan de crecer?
#3 calcetus
#1 Corregido. El copiapega...
alcama #2 alcama
Pero no decían que la culpa era del PP por no aplicar la ley de de la vivienda?
#4 calcetus
#2 No, lo que dicen es que perrosanxe no deja construir
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#4 no molestes al perro, que bastante tiene con salvar su culo, el de su señora y el de su hermanito.
#5 kh4os
#2 la culpa es de la puta manía de solo mirar por el interés de uno mismo y querer enriquecerse a costa de los demás. Habrá quien diga que es lícito, pero para eso debería estar el estado. Para velar por los intereses de la mayoría. Pero por desgracia ya sabemos al servicio de quien están y los intereses por los que miran. Sean del color que sean.
Khadgar #6 Khadgar
#5 La culpa es de que todo el mundo se quiere ir a vivir al mismo sitio y de la ley de la oferta y la demanda.
Edheo #9 Edheo
#5 Por muy lícito que quieran hacer ver, comprar propiedades para vivir de rentas, no deja de ser una amenaza a la constitución, que en principio promete la posibilidad de adquirir vivienda digna.

Si unos pocos acaparan la propiedad, impiden la correcta implementación de dicho derecho constitucional.

Apelando a la constitución, muchos fondos buitre, y "grandes tenedores", saldrían muy perjudicados.
